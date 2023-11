Friggitrice ad aria mini ad un PREZZO MICRO!

Perchè acquistare una friggitrice ad aria enorme se le proprie esigenze sono diverse? Ecco in aiuto Ariete che grazie alla friggitrice ad aria Air Mini porta a casa tua un valore maxi ad un prezzo bassissimo! Servono solo 35,65€ per acquistarla grazie allo sconto Amazon del 5% disponibile oggi.

La friggitrice ad aria mini per single e coppie

Chi ha esigenze limitate e non necessita di friggitrici ad aria con cestelli più grandi può finalmente scegliere un modello piccolo, pratico ed economico. Ariete ha pensato e proposto la sua Airy Fryer Mini: un modello compatto e poco energivoro.

Questo modello si adatta a alla vita di tutti i giorni grazie al suo design compatto e salvaspazio. Con una potenza di 1000 W e la capacità di raggiungere i 200°C, è versatile per cuocere, arrostire e grigliare non solo patatine e nuggets, ma anche carne, pesce e verdure, divenendo così un must-have per ogni cucina moderna.

L’Airy Fryer Mini è un alleato per tutti coloro i quali sono attenti al proprio regime alimentare, permettendo di cucinare con l’80% di grassi in meno pietanze gustose. Questo significa poter soddisfare il palato senza compromettere la dieta. Questo non è solo per i single o le coppie: è per tutti coloro i quali hanno esigenze particolari come quella di avere un elettrodomestico compatto da inserire nella propria cucina.

Ariete 4615 Airy Fryer Mini è la risposta perfetta per chi cerca un’alternativa salutare alle tradizionali fritture, ma non ha spazio in cucina. Grazie allo sconto del 5% su Amazon, è disponibile a un prezzo di 35,65€: un piccolo prezzo per un grande passo verso una cucina sana e gustosa. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di portare nella vostra cucina questo gioiello compatto e versatile, ma potente e funzionale. Compratelo subito!

