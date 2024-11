Friggitrice ad aria Moulinex a meno di 90€: occasione unica per il Black Friday

La Settimana del Black Friday è appena cominciata con una valanga di offerte strepitose! Se vuoi rivoluzionare la tua cucina, oggi è il momento giusto di acquistare la Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL. Al momento è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto bomba del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, è davvero irripetibile!

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL è ormai un vero e proprio must-have in cucina che ti permette di preparare tutte le ricette che vuoi in modo sano e gustoso allo stesso tempo.

In particolare questo modello ha un’ampia capacità da 6.5 litri così da poter accontentare le esigenze di ben otto persone, offrendo pasti deliziosi e generosi per ogni occasione: dalle cene veloci alle feste tra amici. Inoltre potrai personalizzare il tuo spazio di cottura grazie ad un divisore facile da rimuovere, per passare dalla cottura di ingredienti oversize in un unico spazio alla duplice cottura di due pietanze diverse.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche per chi non è esperto in cucina grazie agli 8 programmi di cottura predefiniti tra cui scegliere: Patatine fritte, Nuggets, Pollo arrosto, Pizza, Carne, Pesce, Verdure e Dolci. Tra l’altro, questo modello è dotato anche di tecnologia grill con una griglia in alluminio pressofuso per poter cucinare carne tenera e succosa, o verdure cotte a puntino.

Oggi la Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill XXL è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto bomba del 31%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.