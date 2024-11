Friggitrice ad aria NINJA 4 in 1: con il BLACK FRIDAY diventa occasione da non perdere

Arrivano a gamba tesa le feste natalizie, e anche la tua voglia di organizzare un menù che farà leccare i baffi a tutti! Con la Friggitrice ad aria Ninja, oggi a soli 84,99€ grazie al Black Friday Amazon, potrai cucinare in anticipo manicaretti succulenti e persino fritti leggeri senza olio… sia per la nonna con problemi di salute che per la sorella che tiene alla linea!

Ma la particolarità di questa friggitrice ad aria è che non “frigge” solamente senza olio: è anche in grado di arrostire, disidratare, scongelare e soprattutto ha la maggior parte dei suoi pezzi lavabili comodamente in lavastoviglie. Prepara fino a 2-4 portate in una volta sola: scopri le caratteristiche uniche della Friggitrice ad Aria Ninja.

Non è una semplice friggitrice: scopri perché

Grazie ai comandi touchscreen è facile passare da una modalità all’altra. Scegli tra friggitrice ad aria, arrosto, riscaldamento ed essiccatore per preparare deliziosi pasti, contorni e snack. Puoi anche cuocere i surgelati senza bisogno di scongelare! Hai letto bene prima? Sì, te lo confermo: puoi persino cucinare arrosto e preparare petti di pollo, patate al forno, verdure gratinate e tanto altro ancora. Se invece vuoi solamente riscaldare gli avanzi, anche qui nessun problema! Torneranno fragranti come prima, persino la pizza del giorno prima.

E se adori essiccare, puoi preparare frutta e carne essiccata, erbe aromatiche e chips di verdure con la funzione apposita. Grazie al controllo preciso della temperatura e alla ventola con velocità regolabile avrai cotture rapide e perfette.

Non perdere la friggitrice ad aria NINJA 4 IN 1 a soli 84,99€ con lo sconto del 9% in occasione del Black Friday Amazon. Corri a farla tua!

