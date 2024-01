Friggitrice ad aria smart da 5,5L: il gusto croccante senza sensi di colpa, anche nel prezzo

Se sei alla ricerca di un modo per goderti il gusto croccante e delizioso dei tuoi cibi preferiti senza sensi di colpa, la friggitrice ad aria smart COSORI è la soluzione perfetta per te. Questa innovativa friggitrice ad aria ti offre un’alternativa sana alla friggitura tradizionale, consentendoti di cucinare i tuoi piatti preferiti con un minimo di olio.

Con una capacità di 5,5 litri, questa friggitrice è perfetta per cucinare porzioni per 4-5 persone, ideale per una cena in famiglia o per invitare gli amici a gustare i tuoi piatti. Grazie alla cottura multistadio preimpostata, potrai scegliere tra una varietà di opzioni di cottura, dalla frittura alla griglia, al tostare e molto altro ancora. Oggi questo gioiello lo prendi a poco prezzo, appena 99€ comprese le spedizioni via Prime, grazie allo sconto offerto da Amazon di ben 9%.

Friggitrice ad aria smart COSORI: design elegante, funzionalità top

La friggitrice ad aria smart COSORI è dotata di una potenza di 1500W, che ti garantisce un riscaldamento rapido e uniforme, per risultati perfetti ogni volta. Potrai regolare la temperatura da 75 a 230°C, consentendoti di cucinare una vasta gamma di cibi con precisione e controllo.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa friggitrice è la sua connettività smart, che ti permette di controllare e monitorare la cottura attraverso un’applicazione dedicata. Potrai accendere e spegnere la friggitrice, impostare la temperatura e il tempo di cottura, e ricevere notifiche quando il tuo cibo è pronto.

La friggitrice ad aria smart è anche estremamente facile da pulire, grazie al suo design lavabile in lavastoviglie. Le parti rimovibili sono sicure per la lavastoviglie, consentendoti di pulire la friggitrice in modo veloce e senza sforzi.

Se sei un appassionato di cucina e cerchi un modo per cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto, la friggitrice ad aria smart COSORI da 5,5L è la scelta ideale per te. Preparati a scoprire un modo nuovo e delizioso di cucinare, senza sensi di colpa e con una praticità senza pari e a un prezzo decisamente vantaggioso: appena 99€ per accaparrarti questo gioiello.

