Galaxy Book Go LTE, il laptop DEFINITIVO costa 100€ in meno su Amazon

Il Galaxy Book Go LTE, il dispositivo della famiglia Galaxy Book che offre soluzioni accessibili e versatili per aiutare gli utenti a realizzare il proprio potenziale ovunque e in qualunque momento, è in promo su Amazon. Puoi infatti acquistarlo con uno sconto di circa 100 euro, a un prezzo finale di 380 euro e con le spedizioni gratuite garantite da Prime. Galaxy Book Go LTE ti garantisce il massimo della mobilità e della produttività, nonché della perfetta integrazione con l’ecosistema Galaxy, che permette di connettere semplicemente il PC con smartphone, tablet e dispositivi wearable.

Stile Samsung, cuore Qualcomm

Galaxy Book Go nella versione LTE si distingue per una finitura sottile e sofisticata, in tonalità Silver. Capitalizzando la stretta collaborazione tra Samsung e Qualcomm Technologies, Galaxy Book Go combina le migliori funzionalità degli smartphone con le performance e la produttività tipiche del PC, grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, con la possibilità di connettività LTE.

Galaxy Book Go LTE è progettato per rispondere alle aspettative dei moderni utenti mobile-first, alla ricerca di funzionalità avanzate di comunicazione e produttività, nonché di un intrattenimento immersivo, il tutto in un solo dispositivo. Con i nuovi device della famiglia Galaxy Book, Samsung amplia ulteriormente la propria gamma di notebook a disposizione dei consumatori, aiutandoli a scegliere il dispositivo più in linea con le proprie esigenze.

Inoltre, Samsung Galaxy Book Go LTE ha sistema operativo Windows 10, che garantisce caricamenti istantanei, per essere sempre pronti a riprendere il proprio lavoro. Il laptop è disponibile con un display da 14’’, vantando una cornice estremamente sottile: lo schermo è perfetto per guardare i propri film preferiti anche in movimento, grazie al design sottile e leggero e alla cerniera di rotazione di 180°, che si combinano con i suoni limpidi garantiti Dolby Atmos. Inoltre da non sottovalutare la batteria a lunga durata, che permette di avere sempre accesso ai propri appunti e alle risorse online. Oggi può essere tuo su Amazon a soli 380 euro.

