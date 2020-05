Soundbar 2.1 Soundcore Infini Pro con Dolby Atmos a 199€

Giacomo Martiradonna,

Anker sconta la sua Soundbar 2.1 Soundcore Infini Pro a un prezzo mai visto. Si tratta di una Soundbar slim molto compatta ma dotata di supporto Dolby Atmos, HDMI ARC e streaming musicale wireless con Bluetooth 5. Normalmente costa 279,99€ ma grazie ad un codice sconto può essere vostra a 199€ incluse spedizioni.

Una Soundbar è il modo più semplice ed elegante di potenziare l’audio di qualunque tv, e a questo prezzo, poi, diteci voi come si fa a resistere. La Soundcore Infini Pro supporta entrate HDMI, HDMI ARC (per controllare l’audio della Soundbar direttamente dal telecomando TV), collegamento in fibra ottica e Bluetooth 5.0, oltreché il pass-through HDR a 4K e il Dolby Vision su TV 4K. Inoltre, grazie all’app Soundcore, permette di configurare tre diverse modalità audio in base al contenuto da vedere (Film, Musica o Voce), selezionare un’origine di input e regolare il volume.

Il supporto al Dolby Atmos consente di riprodurre il cosiddetto audio spaziale, dando l’impressione di un oggetto sonoro che si muove nello spazio in modo indipendente dal resto della colonna sonora; i diffusori integrati combinano due driver anteriori per le frequenze medie da 2.5 pollici e tweeter da 1 pollice con doppi subwoofer superiori integrati da 3 pollici, porte reflex simmetriche per i bassi e supportano la tecnologia BassUp per riprodurre frequenze basse intense e un suono da 105 dB molto avvolgente.

Il design infine è sottile e affusolato, in grado di fondersi in tutti gli ambienti domestici; Infini Pro è lungo 36 pollici, avvolto in un rivestimento di tessuto nero, così non dovete preoccuparvi degli abbinamenti col mobilio.

Come detto, Anker 2.1 Soundcore Infini Pro costa normalmente 280€ ma oggi ve la portate a casa 199,99€ incluse spedizioni. Parliamo di uno sconto di 80€ sul prezzo di listino: basta usare il codice sconto ZERMWC6J in fase di checkout.

