Galaxy Buds3: c'è una funzione vocale non annunciata davvero utile

Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, presentati un paio di giorni fa all’evento Unpacked di Parigi segnano un deciso passo avanti rispetto ai Buds attuali. E non solo per la linea fortemente rivista grazie al lavoro di Hubert Lee, ex designer Mercedes Cina, che ha scelto un profilo a stelo come quello di AirPods, con tanto di luci led per tutta la lunghezza. Una scelta tesa a migliorare la chiarezza in chiamata e ovviamente l’efficacia della cancellazione del rumore. I miglioramenti di questi nuovi auricolari sono a tutto campo: la batteria dura di più, la qualità audio beneficia di altoparlanti a due vie e doppia amplificazione. Senza dimenticare ovviamente l’integrazione con Galaxy AI e la certificazione IP57 contro acqua e polvere . Chi le ha già comprate ha scoperto una funzionalità davvero interessante dei comandi vocali sulla versione Pro, nulla di rivoluzionario certo, ma certamente davvero gradita.

Secondo l’utente Reddit Stephancevallos905, Galaxy Buds3 Pro integrano una funzione di controllo vocale unica nel panorama dei prodotti Galaxy. A differenza di altri dispositivi che richiedono un comando di attivazione come “Hi Bixby”, Galaxy Buds3 Pro rispondono a semplici comandi vocali come “Volume su” o “Volume giù”. Sempre da Reddit, grazie a Mishaal sappiamo che la funzione di controllo vocale non è attiva di default sugli auricolari e deve essere attivata manualmente dall’utente. Una volta attivata, viene visualizzato un elenco di comandi vocali che devono essere pronunciati dall’utente stesso per essere riconosciuti dagli auricolari. La cosa “divertente” è che non c’è riconoscimento vocale di chi ha registrato la parola la prima volta. Gli auricolari riconoscono la parola: chiunque può alzare o abbassare il volume!

Non sarà una feature rivoluzionaria di per se, ma si tratta di una fantastica funzionalità che migliora l’esperienza utente complessiva e consente di interagire con gli auricolari in modo più naturale.