Galaxy Ring: lo comprerai al lancio o meglio aspettare?

Galaxy Ring è il prossimo wearable Samsung. Un anello “intelligente” capace di integrare molte delle funzioni che si trovano in uno smartwatch. Lo abbiamo visto più volte nel corso dell’anno, ma ad oggi la casa coreana non si è mai sbottonata troppo a livello ufficiale. Molto realisticamente in occasione del Samsung Unpacked di luglio avremo la possibilità di conoscerlo nel dettaglio. Rumour, leak e voci di corridoio non sono mancate, le abbiamo tutte raccolte qui. Regna quindi molta incertezza su Ring, vuoi per il prezzo probabilmente salato, si parla di 300 dollari, vuoi perché di fatto, potrebbe essere realisticamente un “clone” di uno smartwatch. In tal senso è stato chiesto ai lettori di 9to5Google se avessero intenzione di comprarlo al lancio. Le risposte probabilmente avranno fatto storcere il naso in Corea.

Mi piace ma…

Poche informazioni certe sulle funzionalità, prezzo che potrebbe essere non proprio popolare (alla luce poi degli sconti che è possibile trovare ovunque sul Galaxy Watch dello scorso anno) e nefasti rumour su abbonamenti mensili per sbloccare tutte le feature del’anello hanno prodotto un risultato che a Samsung non piace molto. L’unica voce che fa tirare un sospiro di sollievo in quel di Seoul è che solo l’8% dei lettori ha risposto che avendo uno smartwatch non ha bisogno di un nuovo wearable. Per il resto nubi scure sembrano addensarsi sull’anello. Il 34,5% dei lettori ha detto chiaramente che non ha intenzione di comprarlo, mentre il 30,4% si è detta entusiasta e pronta all’acquisto. Gli indecisi, in attesa delle recensioni, sono tanti, ben il 26,9% di chi ha risposto al sondaggio. Come si muoveranno queste persone dopo l’evento Unpacked? Decideranno loro quindi il futuro del nuovo wearable Samsung.