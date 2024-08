Galaxy S25 Ultra: design e linee fortemente rinnovate?

Galaxy 25 Ultra è ancora lontano, ma i rumor sono sempre dietro l’angolo. L’ultimo ci parla di uno smartphone che potrebbe segnare un cambiamento nel form factor sostanziale rispetto al solito family feeling Samsung, soprattutto se paragonato al design boxy, squadrato, di Galaxy Note.

Ice Universe, solito ben informato con un pedigree di tutto rispetto, ha condiviso con post su Weibo quella che dovrebbe essere la parte frontale di Samsung S25 Ultra. Come il modello di punta attuale, ha un display piatto con cornici sottili, ma è facile vedere anche un cambiamento decisamente importante, ovvero gli angoli arrotondati del display. Sembra quindi che Galaxy S25 Ultra si allontanerà dall’iconico design squadrato del Galaxy Note per avvicinarsi a qualcosa di più simile al resto delle uscite Galaxy S di Samsung. Gli angoli arrotondati hanno un raggio molto stretto, soprattutto se confrontati con quelli della serie Pixel 9, e sono abbastanza simili al Galaxy Z Fold 6.

Samsung ha adottato il look del Galaxy S nelle prime due generazioni della sua serie Ultra, ma ha optato per qualcosa di più familiare del Galaxy Note a partire dal Galaxy S22 Ultra, il primo ad adottare la stilo S Pen. Le generazioni successive hanno avuto quegli stessi angoli squadrati nonostante il resto della gamma si sia orientato ulteriormente verso design arrotondati.

Al momento non ci sono rumor riguardo la parte posteriore dello smartphone. Ma è lecito pensare che ci saranno novità anche in quel comparto visti i grandi cambiamenti lato design dei dispositivi più recenti della casa coreana. Basta guardare i due nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 6 and Z Flip 6 e Galaxy Watch Ultra.