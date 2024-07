Samsung presenta Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra: foto, specifiche e prezzi

Samsung ha svelato oggi la sua nuova gamma di dispositivi indossabili, ampliando l’ecosistema Galaxy con l’introduzione di Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra. Samsung punta sul futuro del monitoraggio della salute integrando Galaxy AI nella sua gamma di dispositivi indossabili. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’esperienza personalizzata e su misura, per una comprensione più completa del proprio stato di salute e benessere.

Galaxy Ring

Galaxy Ring offre un approccio semplice al benessere quotidiano, con un dispositivo piccolo e discreto, progettato per il monitoraggio della salute 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. L’anello è molto leggero, con un peso compreso tra 2,3 e 3,0 grammi, è dotato di resistenza all’acqua di 10ATM i e finitura al titanio di grado 5. Lo si può indossare dovunque senza problemi, batteria compresa, visto che una carica dura fino a 7 giorni. Tre i colori disponibili: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold. Il cuore di Galaxy Ring sono i suoi sensori per il monitoraggio della salute, che lavorano di concerto con Galaxy AI.

Innanzitutto tutti i dati e gli insight sono integrati in Samsung Health per un accesso continuo all’interno di un’unica piattaforma coerente senza abbonamento. Cosa questa che smentisce un precedente rumor che parlava di un abbonamento obbligatorio per accedere a funzioni avanzate come per Oura Ring. La qualità della vita viene tenuta sotto controllo controllo a partire dalla qualità del sonno, con tanto di punteggio Sonno e l’analisi del russare. Ma ci sono anche nuove misurazioni come il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria che forniscono un’analisi dettagliata e accurata della qualità del riposo. Gli approfondimenti olistici e i suggerimenti motivazionali forniti da Galaxy Ring consentono di svegliarsi riposati e pronti ad affrontare la giornata. Tutto parte con Galaxy AI, che genera un rapporto dettagliato sullo stato di salute che include varie metriche sanitarie come Guida al sonno.

La nuova funzione Punteggio energetico, abilitata da Galaxy AI, permette di comprendere meglio in che modo la salute influisce sulla vita quotidiana, e con suggerimenti basati sullo stato fisico attuale consiglia dove concentrare gli sforzi quotidiani sui miglioramenti da apportare. Galaxy Ring supporta ovviamente anche un più ampio monitoraggio del benessere quotidiano, a partire dalla frequenza cardiaca, osservata da diversi punti di vista. Galaxy Ring aiuta inoltre anche a mantenere uno stile di vita attivo e a rimanere motivati grazie al rilevamento automatico di camminate e corse tramite Rilevamento automatico allenamenti e promemoria per il fitness quotidiano con Avviso di inattività. Da ultimo con Galaxy Ring è possibile scattare foto o disattivare la sveglia sugli smartphone Galaxy con un doppio tocco tramite Gesti, e trovare la posizione di Galaxy Ring su uno smartphone Galaxy con Trova il mio anello su Samsung Find. Al momento il prezzo non è stato ancora comunicato, ma sappiamo che Galaxy Ring sarà disponibile per il preordine in mercati selezionati a partire dal 10 luglio, con disponibilità generale a partire dal 24 luglio.

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 è dotato per la prima volta di un processore a 3 nm Exynos W1000, più veloce ed efficiente del precedente modello. Inoltre, Galaxy Watch7 è il primo smartwatch Galaxy a disporre di un sistema GPS a doppia frequenza, grazie al quale è possibile tracciare la posizione ii con maggior precisione. Il display è un Amoled da 1.5 pollici dotato di buona luminosità. A livello di memoria troviamo un’accoppiata classica, presente anche su Ultra: 2GB memoria + 32GB spazio di archiviazione. Monitoraggi avanzati e approfonditi della salute sono possibili grazie ad un sensore BioActive migliorato che, per la prima volta, offre la possibilità di monitorare comodamente i prodotti finali della glicazione avanzata (AGE) direttamente dal polso con l’indice AGEsi. Fortemente influenzati dalla dieta e dallo stile di vita, gli AGE riflettono il processo di invecchiamento biologico complessivo e forniscono un’indicazione della salute metabolica.

Oltre a questa novità ci sono ovviamente i monitoraggi di frequenza cardiaca e analisi dell’impedenza bioelettrica. Galaxy Watch 7 permette anche, ovviamente, di programmare e tenere sotto controllo lo sport e il fitness. E’ possibile infatti tracciare con precisione oltre 100 allenamenti e creare routine combinando vari esercizi con Routine di allenamento per raggiungere i propri obiettivi. Con Sfida, si può confrontare le prestazioni attuali e pregresse in tempo reale per monitorare i progressi. Grazie alla funzione Composizione corporea è possibile ricevere un’istantanea completa del proprio fisico e della propria forma fisica. Galaxy Watch7 sarà disponibile in due dimensioni, grande (cassa da 44mm nei colori Green e Silver) e piccolo (cassa da 40mm nei colori Cream e Green). Ma quanto costa Galaxy Watch?

• nella versione 40mm bluetooth prezzo consigliato di €319

• nella versione 40mm LTE prezzo consigliato di €369

• nella versione 44mm bluetooth prezzo consigliato di €349

• nella versione 44mm LTE prezzo consigliato di €399

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra parte da quanto di buono c’è in Galaxy Watch 7 aggiungendo forme e contenuti Premium. A livello estetico l’orologio, disegnato da Hubert Lee, mostra un cambio di passo rispetto ai pretendenti modelli, con un cassa quadrata all’interno della quale trova spazio il classico display rotondo Amoled. Le funzionalità Premium non possono essere garantite senza una struttura altrettanto Premium. La scocca è in titanio di grado 4, per una resistenza all’acqua di 10ATM. Inoltre Galaxy Watch Ultra funziona a una gamma più ampia di altitudini, da 500 metri sotto il livello del mare fino a 9.000 metri di altezza, ovvero permette di tracciare sport e fitness in ambienti estremi.È possibile tenere traccia degli allenamenti multi-disciplina per il triathlon, dal nuoto al ciclismo alla corsa, grazie al nuovo riquadro Multi-sport. Inoltre, la nuova funzione Potenza di soglia funzionale (FTP) per il ciclismo misura con precisione la potenza massima in soli 4 minuti con metriche FTP potenziate dall’intelligenza artificiale. Galaxy Watch Ultra offre anche un’avanzata Zona HR personalizzata per allenarsi a livelli di intensità ottimali in base alle proprie capacità fisiche.

Immagini

A livello di interfaccia, tutto è stato reso più facile ed immediato grazie al nuovo Pulsante rapido, per ad esempio avviare e controllare istantaneamente gli allenamenti e mappare altre funzioni in base alle proprie esigenze. Accanto alla durabilità in ambienti estremi troviamo anche una durata della batteria da 590mAh elevata, nonostante una luminosità picco di 3.000 nit: fino a 100 ore in modalità Risparmio energetico e 48 ore nella modalità allenamento. Galaxy Watch Ultra è disponibile nel formato 47mm nei colori Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver. Il costo è più elevato rispetto a Galaxy Watch 7: 699 euro.