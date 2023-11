Galaxy Watch 6: smartwatch Samsung a prezzo BOMBA (-38%!)

Ecco una di quelle offerte che, proprio nel periodo Black Friday, riscrivono le regole del gioco! Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 è in super sconto! Solo 199€ per la variante da 40 mm! Il ribasso è del 38% su Amazon. Corri ad acquistarlo!

Lo smartwatch perfetto per chi utilizza Android!

Gli utilizzatori di Android ameranno questo prodotto. Parliamo dello smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 che è oggi in super sconto. Si tratta di uno smartwatch da 40 mm con cassa in alluminio, un’ottima batteria e una ghiera touch.

Come tutti i prodotti Samsung della serie, si tratta di un ottimo fitness tracker, monitora perfettamente il sonno e altri valori vitali e ha una batteria dalla lunga durata.

Qualitativamente parliamo di un prodotto davvero ottimo: il cinturino in dotazione è intercambiabile ed è dotato di rilascio rapido. Può ovviamente essere sostituito con moltissimi modelli compatibili oltre che quelli originali di Samsung.

Il Galaxy Watch 6 integra il sistema operativo Wear OS personalizzato da Samsung. Si tratta del miglior sistema in circolazione per gli smartwatch compatibili con i dispostivi Android, ma che si integra anche con iOS. Tuttavia, è consigliato l’acquisto di questo dispositivo soprattutto se utilizzate proprio uno degli smartphone con il sistema operativo di Google a bordo.

Grazie ai sensori che monitorano il battito cardiaco e agli elettrodi a bordo, il Galaxy Watch 6 è inoltre in grado di effettuare ECG. Non si tratta dell’esame strumentale che si fa anche in alcune farmacie, ma è un esame in grado di dare comunque informazioni utili per una primissima diagnosi prima di effettuare l’esame ufficiale.

Il prezzo di Galaxy Watch 6 da 40 mm oggi è davvero bassissimo! Costa infatti solo 199€ su Amazon grazie al ribasso del 38%. Cogli al volo l’occasione e…compralo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.