Galaxy Z Fold 6 Slim dovremmo esserci, anche prima del previsto

Sono passati poco più dalla presentazione, e quindi dal lancio, dei nuovi foldable Samsung Z Fold e Z Flip, che ecco parrebbe arrivare una nuova versione Z Fold 6 Slim, da diverso tempo al centro di rumor e voci di corridoio. Dovremmo finalmente esserci, si parla addirittura del prossimo mese di settembre. Ma cosa sono i nuovi pieghevoli Samsung? Se non li conoscete nel dettaglio, seguendo questo link potrete sapere tutte le loro specifiche.

Secondo The Chosun Daily , Samsung prevede di mettere sul mercato il Galaxy Z Fold 6 Slim in Corea del Sud il 25 settembre. Si usa il termine Slim, anche se al momento non si ha certezza del nome effettivo scelto dalla casa coreana, in quanto si parla di un form factor con uno spessore di poco più di 10 mm e display più grandi da 6,5 ​​pollici e 8 pollici.

Recentemente però sono emersi ulteriori dettagli che ci danno un quadro un po’ più preciso del probabile nuovo pieghevole. The Elec è riuscita a sapere che Samsung ha terminato lo sviluppo di una piastra posteriore in titanio (dietro il display), ma non ha ancora deciso se il dispositivo utilizzerà titanio o acciaio, anche se il titanio si allineerebbe meglio con gli sforzi di Seoul per ridurre il peso del dispositivo.

E, infine, Galaxy Club afferma che Samsung sta finalmente aggiornando la fotocamera montata sotto il display del Galaxy Z Fold 6 Slim con un sensore migliore. Nello specifico, una fotocamera da 5 MP anziché il sensore da 4 MP in uso dal Galaxy Z Fold 3 uscito nel 2021.

La vera domanda che però conta ad oggi è un’altra. Vedremo il nuovo pieghevole Slim in occidente? Samsung sembra propensa a far uscire il nuovo dispositivo solo in Corea e Cina, mercati in cui la nicchia dei pieghevoli si è allargata diventando un settore profittevole a tutto tondo. Dalle nostre parti ancora no. Staremo a vedere.