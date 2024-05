Garnier svende TUTTO per l'abbronzatura: solari e abbronzanti in sconto fino al 50%

Vuoi prepararti all’estate con i migliori prodotti solari scontati fino al 50%? Su Amazon trovi le imperdibili offerte Garnier Ambre Solaire: autoabbronzanti per un colorito dorato, doposole rinfrescanti e creme protettive per esporti al sole in tutta sicurezza. Scegli il meglio per la tua pelle approfittando dei saldi estivi Garnier!

Garnier Gocce Viso Autoabbronzanti Natural Bronzer

Desideri un’abbronzatura naturale senza esporti al sole? Le gocce autoabbronzanti Natural Bronzer di Garnier sono l’ideale! Arricchite con acido ialuronico e acqua di cocco, idratano la pelle mentre donano un colorito uniforme e luminoso. Texture leggera ad assorbimento rapido. Approfitta dello sconto del 31% e acquistale a soli 9,79€!

Garnier Ambre Solaire Latte Doposole

Dopo una giornata al sole, concedi una coccola alla tua pelle con il latte doposole Garnier Ambre Solaire. Grazie all’aloe vera, rinfresca e nutre a fondo tutti i tipi di pelle, per un comfort immediato. La consistenza leggera si assorbe subito senza ungere. Con lo sconto del 37%, puoi provarlo a soli 7,10€. Cosa aspetti?

Garnier Ambre Solaire Spray Protettivo Abbronzante Ideal Bronze

Vuoi un’abbronzatura intensa senza rinunciare alla protezione? Lo spray abbronzante Ideal Bronze di Garnier ti offre il meglio! L’attivatore di melanina favorisce un colorito dorato e uniforme, mentre l’SPF20 protegge la pelle dai raggi UV. Facile da applicare su viso e corpo. Approfitta dello sconto del 41% e acquistalo a soli 9,48€!

Garnier Ambre Solaire Latte Doposole Maxi Formato

Il latte doposole Garnier Ambre Solaire è disponibile anche nel conveniente maxi formato da 400ml! Arricchito con aloe vera, rinfresca e idrata a fondo la pelle di viso e corpo dopo l’esposizione al sole. Una coccola rinfrescante adatta a tutti i tipi di pelle. Con lo sconto del 29%, puoi portarlo a casa a soli 10,49€. Un’occasione da non perdere!

Garnier Ambre Solair LAIT BRONZ FL200 PT-IT IP20

Accelera l’abbronzatura con il latte abbronzante Garnier LAIT BRONZ! L’IP20 protegge la pelle mentre favorisce un colorito dorato e luminoso in tempi record. La texture fondente e non grassa offre un comfort ottimale. Non rinunciare a questo must-have dell’estate: con lo sconto del 50%, è tuo a soli 6,70€. Un vero affare!

Garnier Ambre Solaire Latte Protettivo Hydra 24H Protect

Proteggi e idrata la pelle con il latte protettivo Hydra 24H Protect di Garnier! L’SPF30 assicura una protezione alta contro i raggi UVA e UVB, mentre la formula ultra-idratante mantiene la pelle morbida e luminosa per 24 ore. Resistente all’acqua e a rapido assorbimento. Approfitta del 30% di sconto e acquista la confezione da 200ml a soli 9,69€!

Garnier Ambre Solaire Advanced Sensitive Kids Ceramide Protect

La pelle delicata dei bambini ha bisogno di una protezione extra! Scegli il latte protettivo Advanced Sensitive Kids Ceramide Protect di Garnier. Con SPF50+, scherma efficacemente i raggi UVA e UVB, mentre le ceramidi rinforzano la barriera cutanea. Texture leggera e resistente all’acqua. Grazie allo sconto del 42%, è tuo a soli 8,99€!

