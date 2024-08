Gemini in Mail: trasforma le bozze in testo completo

Gemini in Mail ha una nuova funziona molto utile, Polish, all’interno del pannello “Aiutami a scrivere”. Ovvero basta scrivere alcune frasi, alcuni punti principali, pochi appunti, una vera e propria “brutta” di una mail per poi vedersela trascritta in “bella” grazie, ovviamente, alle funzionalità avanzate dell’intelligenza artificiale della casa di Mountain View. Questa nuova feature è presente tanto nella app mobile quanto nella versione web. Ad oggi però solo gli utenti paganti possono usufruirne, ovvero tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Google One AI Premium, o fanno parte di Gemini Business/Enterprise e per i componenti aggiuntivi Gemini Education ed Education Premium.

Al momento è presente la funzione “Refine my draft” che aiuta a rendere quanto scritto “più presentabile” ma nel giro di pochi giorni Polish arriverà presso tutti gli account. Al momento quindi bisogna aspettare il rollout completo della feature che sarà molto utilizzata all’interno del workflow lavorativo, magari di concerto alla possibilità, sempre data dall’intelligenza artificiale di fare pratici riassunti di lunghe email.

Gemini è solo una delle tante nuove intelligenze artificiali che si stanno affacciando, in un continuo work in progress, sul mercato. Prima sotto forma di semplice chatbot, poi di vera e propria assistenti personali. La rinnovata Siri che arriverà con Apple Intelligence e Gemini Live sono due perfetti esempi. Senza dimenticare la ia che ha dato il la al tutto, ChatGPT.