Nuova Siri: c'è la conferma non arriverà al lancio di iOS 18, bisognerà aspettare un bel po'

iOS 18 il prossimo settembre introdurrà tante nuove funzioni, come ci ha racconto Apple stessa durante il WWDC 2024. Nel corso delle settimane che hanno seguito l’evento, complice la beta del nuovo sistema operativo sono venute alla luce diverse interessanti funzionalità non annunciate. Ma abbiamo saputo anche diverse funzionalità non saranno presenti al lancio dopo l’estate, per molte bisognerà aspettare qualche mese in più. Di queste, quella più importante è senza dubbio una Siri molto più potente grazie all’integrazione con Apple Intelligence, capace di capire molte più cose ascoltando il linguaggio naturale ed eseguire compiti più complessi, non solo dei semplici ordini. Purtroppo per avere questa funzione c’è da aspettare parecchio: primavera 2025.

Questa nuova e potente Siri potrà compiere azioni che esulano dal semplice chiama questo, apri quest’altro, potendo capire a fondo cosa c’è nel telefono. Ad esempio sarà possibile chiedere di trovare “la foto di Marco scattata allo stadio una settimana fa”, impostare una sveglia e contestualmente accendere le luci al 50%, o anche, mentre si sta leggendo un articolo, inviarlo ad un contatto semplicemente chiedendo a Siri di farlo. Questi sono solo dei piccoli esempi, ma la combo Siri e Apple Intelligence promette di essere un vero e proprio assistente personale. Oggi sappiamo quando potremo metterla alla prova sui nostri dispositivi, e lo sappiamo grazie al solito Mark Gurman di Bloomberg. Chi h accesso alla beta per sviluppatori non riceverà questa Siri 2.0, se così possiamo chiamarla, non prima di gennaio 2025, di conseguenza la pubblicazione generale è prevista intorno alla primavera del prossimo anno. Tutte le altre feature, a partire dall’integrazione con ChatGTP arriveranno dopo l’estate come da programma.