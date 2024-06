iOS 18: ecco le feature che non vedremo al lancio

Conosciamo nel dettaglio ormai tutte le novità di iOS 18, che arriverà per tutti dopo l’estate, con la beta che arriverà tra qualche settimana. Ma non tutto quello che è stato annunciato sarà presente al lancio. Facciamo quindi il punto di cosa non vedremo il prossimo settembre e che verrà aggiunto nei mesi successivi. Sperando non si arrivi al 2025.

Una Siri tutta nuova

Apple Intelligence darà nuova vita a Siri. Le donerà la capacità “di leggere” cosa si sta guardando o facendo con lo smartphone, potendo quindi dare ordini contestuali, come ad esempio, utilizzare una foto per usarla come immagine di un contatto senza passare per salva foto e usa come. Ma semplicemente dicendo a Siri di usarla come foto profilo. Inoltre, sempre a titolo esplicativo, Siri potrà eseguire azioni all’interno di app specifiche, come inviare un messaggio a un contatto in Messaggi o avviare una chiamata in WhatsApp.

Mail 2.0

Mail avrà un boost notevole con iOS 18.La categorizzazione è la feature più importante, grazie all’uso estensivo del machine learning. Le mail in arrivo verranno automaticamente divise per categorie (Primarie, Transazioni, Notifiche, Promozioni) per rendere quindi la fruizione, lavorativa e non, più ordinata nell’ottica del trovare quello che si sta cercando con maggior immediatezza.

Vision Pro e Mac Virtual Display

Il nuovo visore Vision Pro è stato lanciato sul mercato da poco, di conseguenza alcune importanti feature di iOS 18 non saranno pronte a settembre. Tra queste quelle più importanti sono il Mac Virtual Display, ovvero l’equivalente di due schermi 4K giganti di fronte ai nostri occhi e Multiview, ovvero la possibilità di vedere fino ad un massimo di 5 partite con Apple TV contemporaneamente, una sorta di picture in picture all’ennesima potenza.

Nuove emoji

Con iOS 18 è possibile creare le proprie emoji personalizzate sfruttando Apple Intelligence. Oltre a queste Apple mette a disposizione ogni anno un set di nuove emoji. Purtroppo, quelle mostrate in sede di preview, come la faccina stanca, esausta, con tanto di borse sotto agli occhi, non la vedremo il prossimo settembre.

Apple Intelligence sarà in versione beta al lancio di iOS 18

L’elefante nella stanza è questo. Apple Intelligence arriverà in versione beta insieme ad iOS 18 e solo nei mesi successivi verrà rilasciata in modalità completa. Apple insomma si cautela da eventuali problematiche. E molto probabilmente per questo motivo Apple ha dato la possibilità di utilizzare altre i.a. come ChatGPT e forse Gemini se riuscirà a trovare un accordo con Google

Drag and drop da iPhone a Mac e vice versa

macOS Sequoia punta molto sulla possibilità del mirroring tra iPhone e Mac per semplificare quindi tutto il flusso di lavoro. Purtroppo questa feature, annunciata in pompa magna durante la WWDC 2024 non sarà presente al lancio di iOS 18 il prossimo settembre. Bisognerà aspettare qualche mese in più.

Miglioramenti alla app Home

iOS 18 avrà molte L’app Home conavrà molte nuove feature , anche se la maggior parte arriveranno più avanti nel corso dell’anno. Le due funzioni principali attese per i prossimi mesi riguardano la compatibilità con i robot aspirapolvere e la possibilità di visualizzare direttamente nell’app i consumi energetici di casa.