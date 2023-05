Gestisci a 360 gradi i tuoi file criptati su cloud con Internxt

Al giorno d’oggi effettuare backup con file criptati è una consuetudine per moltissime persone.

Le tante minacce informatiche infatti, non permettono agli utenti di dormire sonni tranquilli: anche i dati in cloud storage, infatti, vanno protetti i maniera adeguata per impedire intromissioni di hacker o simili.

Per questa necessità sono nate diverse piattaforme che offrono tecnologie come la crittografia. In molti casi, però, si tratta di semplici luoghi in cui stipare i dati più preziosi, senza particolare libertà di manovra.

Quando si parla di file come documenti e foto, però, può sorgere spesso la necessità di condivisione e/o modifica. Come è facile intuire uno spazio di backup statico, dunque, non è la scelta ideale.

Con Internxt puoi gestire comodamente i tuoi file criptati

Internxt è un provider che offre uno spazio cloud sicuro e che, allo stesso tempo, permette di gestire i file contenuti a 360 gradi.

Perché questa piattaforma è così diversa da tante altre?

Sotto il punto di vista della privacy, Internxt offre standard elevatissimi. Il livello di crittografia adottata è AES-256 end-to-end: ciò si traduce in contenuti del cloud off limits anche per il provider stesso.

Questo fattore, combinato a una facilità di condivisione, offre un ambiente ideale per conservare file sia per un singolo utente che per un contesto familiare (e non solo).

A confermare la bontà di quanto offerto da Internxt è Securitum, agenzia specializzata in penetration test, che ha confermato il totale rispetto del GDPR e di qualunque norma relativa a privacy e anonimato online.

La possibilità di apertura del conto a titolo completamente anonimo, in tal senso, rappresenta un chiaro segnale.

E per quanto riguarda i costi?

L’attuale promozione rende ancora più conveniente quanto proposto da Internxt.

Stiamo parlando dell’80% di sconto sul piano annuale da 2 TB. Questa riduzione di prezzo abbassa ad appena 21,58 euro all’anno il costo necessario per conservare, in un ambiente del tutto sicuro, i propri file.

