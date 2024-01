Gestisci il riscaldamento in modo intelligente: 3 Termovalvole wireless smart in OFFERTA!

Tado ha ideato questo set da 3 termovalvole wireless wifi intelligenti, con accessorio aggiuntivo per il controllo multi-stanza, per una gestione intelligente del riscaldamento domestico o in ufficio. Oggi puoi prenderli con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 149,99 euro!

Tado set da 3 termovalvole wireless wifi smart: le caratteristiche

Più radiatori e stanze gestisci con tado°, più massimizzi il risparmio energetico e il comfort; progettato in Germania, già utilizzato da milioni di persone in tutta Europa. Aggiungi ulteriori valvole termostatiche intelligenti al tuo set up tado˚ per controllare in modo indipendente più termosifoni e stanze; imposta Smart Schedules per ogni stanza in base ai tuoi orari. La Testa Termostatica Intelligente sostituisce le testine termostatiche del tuo termosifone e si adatta a quasi tutte le valvole direttamente o con uno degli adattatori inclusi; può essere montato verticalmente o orizzontalmente.

Funziona solo in combinazione con uno degli Starter Kit di tado° (V2, V3, V3+) acquistabile separatamente: la fornitura comprende 3 Teste Termostatiche Intelligenti, ciascuna con 6 adattatori per termosifoni di diverse marche, e le pile. Puoi installare facilmente il termostato intelligente per radiatori in pochi minuti senza temere alcuna perdita. Le istruzioni contenute nell’app sono adattate al tuo sistema specifico e ti guidano passo dopo passo; inoltre, il dado in metallo garantisce una tenuta sicura. Geolocalizzazione migliorata, adattamento delle condizioni meteorologiche, statistiche, report dei risparmi energetici, controllo multistanza (in questo caso sono necessari più termostati intelligenti), funzione per aumentare il riscaldamento, funzione antigelo e blocco bambini. Gestisci singolarmente i radiatori in ogni stanza, sia che tu abbia una caldaia o teleriscaldamento; ogni termostato smart è dotato di un set di 6 adattatori per i sistemi più comuni in commercio

Tado ha ideato questo set da 3 termovalvole wireless wifi intelligenti. Oggi puoi prenderli con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 149,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.