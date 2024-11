Gioca dappertutto con la Console Gaming portatile MSI a 300€ in meno

Se sei un appassionato di videogiochi e vuoi sbizzarrirti anche quando sei in viaggio o comunque fuori casa, prova la Console Gaming MSI Claw! Oggi è disponibile su Amazon a soli 599 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è davvero unica!

Console Gaming MSI Claw: come utilizzarla al meglio

La Console Gaming MSI Claw è un ottimo dispositivo gaming portatile equipaggiato da processori Intel Core Ultra e dotato della tecnologia Intel XeSS. Questo vuol dire che garantisce un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente anche su titoli AAA.

Questo modello è ergonomicamente personalizzato per garantire comfort e precisione, oltre ad offrire un’esperienza di gioco intuitiva e ad adattarsi ottimamente alla presa delle tue mani. Inoltre MSI Center M fornisce un’interfaccia dedicata progettata per dispositivi portatili con impostazioni facili da usare, così da poter essere sfruttata da qualsiasi tipologia di utente.

Inoltre il design termico intraflow della console reindirizza parti del flusso d’aria per raffreddare anche le parti interne, mantenendo tutti i componenti freschi in modo da poter giocare più a lungo senza nessun rischio di surriscaldamento del dispositivo.

Il gadget, tra l’altro, è dotato di illuminazione RGB che adorna le levette analogiche e i pulsanti ABXY su entrambi i lati, e in più potrai personalizzarlo in base alle tue preferenze e divertirti al ritmo della tua musica preferita.

