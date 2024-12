Gioca ovunque con la Console da gaming ASUS in promo speciale

Sei appassionato di videogiochi e vuoi divertirti anche quando sei in viaggio o comunque fuori casa? La soluzione ideale per te è la Console ASUS ROG Ally, oggi disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Console ASUS ROG Ally: funzionalità e modalità di utilizzo

La Console ASUS ROG Ally è perfetta per chi non riesce a stare senza i propri videogiochi preferiti e vuole sbizzarririsi anche durante i lughi viaggi.

Si tratta di un dispositivo compatto, potente e leggero che offre la migliore esperienza di gioco in mobilità ovunque tu sia. Grazie al sistema operativo Windows 11 Home è possibile avere accesso a tutte le maggiori piattaforme di gioco e alla propria libreria gaming online ed, in più, potrai sfruttare la console come un vero e proprio PC portatile a tutti gli effetti.

Allo stesso tempo, questo gadget di ultima generazione dispone di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme con RAM da 16GB e SSD PCIE da 512GB, e ti offre anche la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e inserire una SD card per espandere la capacità del disco.

La connettività super veloce non è da meno grazie al WiFi 6E così da poter divertirti in qualsiasi luogo tu sia nella massima fluidità.

Oggi la Console ASUS ROG Ally è disponibile su Amazon a soli 499 euro con uno sconto del 5%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della super offerta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.