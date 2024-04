GIOCA OVUNQUE con Nintendo Switch OLED: oggi la paghi solo 272,99€ con il coupon eBay

Se stavi aspettando il momento migliore per acquistare Nintendo Switch OLED, questa è la tua occasione: oggi la trovi ad un prezzo scontatissimo su eBay. Ti basta attivare lo speciale coupon sconto PSPRAPR24 per pagarla solo 272,99€, ossia ben 27 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Con Nintendo Switch OLED puoi giocare ovunque in modalità portatile e con lo schermo OLED puoi goderti i tuoi giochi al meglio grazie alle dimensioni più ampie e ad una risoluzione che mette in evidenza colori e dettagli, approfitta subito dell’offerta, la spedizione è gratis.

Nintendo Switch OLED Bianca, un vero affare a questo prezzo

Nintendo Switch OLED è l’ultimissima versione della console ibrida Nintendo. Offre uno schermo migliore e più grande e diverse migliorie. Ovviamente, la caratteristica di punta di questa versione è lo schermo OLED da 7 pollici che ti permette di vivere l’esperienza di gioco in maniera ancor più immersiva, soprattutto in portabilità, grazie alla qualità del display e all’elevata risoluzione che evidenzia i colori brillanti e i dettagli più minuziosi.

Come la versione base di Switch, anche il modello OLED permette di giocare sia in modalità portatile che sulla TV, offrendo un’esperienza di gioco che si adatta alle tue esigenze. Inoltre, il comparto titoli Nintendo è vastissimo e vanta titoli del calibro di “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, “Super Mario Bros. Wonder”, “Mario Kart 8 Deluxe” e tantissimi altri.

Ci sono poi tutta un’altra serie di migliorie come uno spazio di archiviazione interno di 64GB, che può essere espanso tramite una scheda di memoria microSD, e una porta LAN nella base dock per la connessione ad internet.

Approfitta dell’offerta eBay e metti ora le mani su una console davvero unica, in grado di offrirti tanto divertimento in ben 2 modalità diverse. A questo prezzo, non puoi lasciartela sfuggire.

