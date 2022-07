Giradischi per vinile Bluetooth che converte i brani in MP3 ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il giradischi per vinili con Bluetooth, radio AM e FM, cassetta e ingresso Aux di DIGITNOW ti permette di convertire i tuoi brani MP3 tramite USB/SD e riprodurli tramite gli altoparlanti stereo integrati. Oggi su Amazon ad un prezzo BOMBA: solo 59,99 euro invece di 89,99, e con il COUPON del 10% lo paghi addirittura di meno!

Questo giradischi all-in-one offre un suono straordinario. Con la funzione bluetooth, supporta la connessione a un dispositivo esterno in modalità wireless. E’ facile da utilizzare e grazie alle dimensioni può essere un pò ovunque, dal tavolo ai comodini. E’ presente inoltre un jack per cuffie da 3,5 mm e un telecomando, oltre al display LCD che mostra i programmi in funzione.

E’ datto per vinili 33 1/3, 45 da 78 giri/min, possiede delle porte USB/SD/MMC per codifica e decodifica e ha un braccio semiautomatico. Supporta inoltre la connessione bluetooth e la radio AM/FM. In più, è possibile inserire delle cassette Aux da 3,5 mm.

Per accenderlo, basta collegare il cavo di alimentazione alla presa CA, premere il tasto “Power/Volume” per circa 3 secondi, ed il gioco sarà fatto. Da qui basta premere il tasto SOURCE per attivare la funzione PHONO, TAPE, AUX IN, USB&SD, TUNER o BLUETOOTH. Ora il tuo sistema è pronto per riprodurre la musica.

Il ricevitore Bluetooth integrato ti consente di trasmettere la tua musica in modalità wireless agli altoparlanti stereo. Inoltre, è possibile registrare la musica dei vinili direttamente su USB o scheda SD. Può anche riprodurre musica dal disco U o dalla scheda SD. Nessun computer o software richiesto.

Supporta jack di uscita musicale da 3,5 mm, puoi collegare cuffie da 3,5 mm o altoparlanti domestici da 3,5 mm o altoparlanti domestici RCA. (collegare RCA necessita di un cavo di conversione da 3,5 mm a RCA, non incluso). Acquistalo ora con uno sconto del 33% su Amazon e scala un ulteriore 10% grazie al COUPON richiedibile in fase di acquisto. Ricordati di iscriverti a Prime per aderire ad altre offerte del genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.