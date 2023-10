Torna indietro nel tempo con questo Giradischi Vintage Bluetooth in OFFERTA

I vinili sono tornati di moda e con loro anche i giradischi per ascoltarli. I quali sono diventati moderni e adattati alla tecnologia odierna. Il giradischi Lauson CL605 è in stile Vintage, che ricorda quelli in legno di un tempo. Sebbene abbia anche Bluetooth e USB integrati. Tra le altre funzioni trovi la Registrazione MP3, tre tipi di Velocità 33/45/78 e gli altopartanti integrati. Oggi lo paghi 49,63 euro con lo sconto del 5%!

Giradischi Lauson CL605: le caratteristiche

Grazie al peso molto leggero, di 3,3 kg, è facilmente trasportabile. Oltre che pieghevole a mo’ di valigetta. Le dimensioni molto ridotte – 25,5 x 11 x 35 cm – fanno sì che si adatti bene a tutti gli ambienti domestici. Il design vintage colore legno, darà un tocco di eleganza a tutti gli ambienti. Tra le caratteristiche, offre la funzione Bluetooth e altoparlanti stereo integrati, porte RCA per la riproduzione attraverso il sistema di altoparlanti e uscita cuffie per l’ascolto privato.

E ancora, selettore a 3 velocità (33/45/78 RPM), include altresì un adattatore da 45 RPM per riprodurre i tuoi dischi in vinile preferiti nella tua collezione. Puoi convertire i dischi in vinile in file MP3 digitali, registrare e digitalizzare la tua musica in formati audio di alta qualità!

Ritorna al futuro con questo Giradischi Lauson CL605. Oggi lo paghi 49,63 euro con lo sconto del 5%!

