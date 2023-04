Gli AFFARI GENIALI del sabato: 10 prodotti tech CURIOSI che dovete avere

Su Amazon si trovano sempre più spesso dei gadget davvero assurdi ma spesso, contemporaneamente, anche “campioni” di design. Prodotti particolari che ti lasciano a bocca aperta e, una volta scoperti, ti spingono ad acquistarli. Guardate anche voi cosa abbiamo scovato con una semplice ricerca.

Volta pagina per Kindle e Ipad

Rendi più semplice e rapida la tua lettura con questo gioiellino. Il gadget per voltare le pagine dei tuoi libri digitali si adatta a più piattaforme come Kindle, iPhone, iPad e tablet Android, ma ssere usato anche per gestire la fotocamera del tuo device per selfie perfetti. In questo modo puoi immergerti nella lettura più liberamente e mantenere libere le mani rendendo l’esperienza più libera. Il tutto al prezzo di 29€, cifra per la quale riceverete anche un comodo aggancio per il “volta-pagina”.

Telecomando Bluetooth per TiK Tok

Da oggi non è più necessario usare il dito per scorrere i video su Tik Tok. Proprio così: grazie a questo geniale telecomando Bluetooth puoi scorrere i video, fare doppio clic per mettere “Mi piace”, “mettere in pausa” e “riprodurre” senza “sforzo”. Di fatto non hai più bisogno di toccare il telefono. Lo puoi avere a soli 22€ su Amazon.

Portachiavi Cubo 8 in 1

Questo gadget è una soluzione mobile all-in-1 pazzesca, perché nonostante le dimensioni ridotte e compatte tali da farlo stare tra due dita, non è solo un portachiavi ma può essere alla bisogna un caricabatterie, lettore di schede, torcia e molto altro. Una soluzione geniale da portarsi sempre dietro in qualsiasi circostanza. Include addirittura un cavo micro USB e Lightning certificato MFI. Il tutto a soli 26€. Pazzesco, no?

Mini Compressore Portatile per Auto

Gomme a terra? Nessun problema: con questo compressore basta collegare il dispositivo alla presa di alimentazione da 12 V della tua auto e collegare il tubo flessibile al pneumatico che si desidera gonfiare. Premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere e un manometro analogico per pneumatici per l’attuale PSI (BAR).

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Mini kit DIAGNOSTICA auto

Quando si accende una spia sul cruscotto dell’auto spesso ci sale il panico: cosa sarà, qualcosa si sta guastando e quanto costerà ripararlo? E allora, per evitare di stressarsi oltre il dovuto, forse è meglio utilizzare un semplice quanto completo kit come quello che ti suggeriamo oggi. Il tutto a soli 19€ e con le spedizioni gratuite. Non male, no?

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0 Per la vecchia utilitaria possiamo usare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 9,50 euro. Compralo su Amazon a 9,50€

Torcia, accendino e lanternino 3 in 1

Questa incredibile torcia elettrica al LED con funzioni di accendino, ha la ricarica USB ed è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere, eppure c’è e torna utilissima in tante occasioni. Puoi perfino usarla per lanternina. In questo momento la trovi su Amazon a 27€, pochi pezzi disponibili.

Cacciavite elettrico con luce a LED

Ecco uno di quei gadget che non ti aspettavi magari esistesse e che invece c’è e può tornarti estremamene utile tenere a casa. Parliamo di un eccellente cacciavite elettrico sottile, leggero, ma anche robusto, puoi usarlo con le sue 20 punte in dotazione per qualsiasi tipo di lavoro dove è richiesta una certa precisione.

Coltellino svizzero 12 in 1

Infine ecco un bell’accessorio multiuso 12-in-1. Realizzato in acciaio inossidabile con manico in legno, resistente, robusto e portatile, lo strumento multifunzionale include martello da carpentiere, utensile da taglio, pinza di bloccaggio, pinza, maniglia di azionamento, coltello da taglio, chiave a brugola, apriscatole, cacciavite a croce, forchetta da pesce, sega, lima , cacciavite piatto,etc. Prezzo totale 12€. Compralo su Amazon a 12€

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.