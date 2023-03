Gli IMPERDIDIBILI di Primavera Amazon: le 10 migliori OFFERTE con sconti verificati

Su Amazon sono iniziate le Offerte di Primavera, che potete consultare seguendo questo link, ma già sono presenti diverse promozioni molto interessanti per coloro che non vogliono ridursi all’ultimo istante per fare un bel colpo. Il sito di e-commerce propone infatti diverse offerte invitanti in ogni settore e ovviamente non mancano quella in ambito tech. Da questo punto di vista, oltre a invitarvi a monitorare sempre la pagina sopra elencata prima, così da avere sempre sott’occhio le numerose offerte che si susseguono e aggiornano di continuo su Amazon, abbiamo pensato di stilare una lista di dieci prodotti che non dovrebbero mancare nel vostro carrello.

Noi abbiamo dato un’occhiata sulle pagine di Amazon e in pochi minuti abbiamo trovato un’infinità di occasioni in ambito tecnologico, alcune delle quali abbiamo pensato bene di raccogliere in una lista che potrebbe tornarvi utile. Guardate.

Xiaomi Smart Band 7

Nella vasta galassia dei wearable, Huawei è riuscita da tempo a ritagliarsi il suo spazio, proponendo al pubblico prodotti sempre al passo con i temp. Come questo interessantissimo HUAWEI Band 7 che tra le tante funzioni ti offre ben 96 modalità di allenamento tonificante, dalla corsa al ciclismo, al nuoto, e che oggi puoi accaparrarti con appena 49 euro grazie allo sconto del 17% offerto da Amazon. Il tutto con le spedizioni veloci, sicure e gratuite del servizio Prime.

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022)

L’architettura audio riprogettata di questo modello presenta un altoparlante full-range personalizzato e con l’escursione più elevata di qualsiasi altro Echo Dot, per garantire suoni nitidi e bassi fino a due volte più profondi rispetto alla generazione precedente. In questo modo puoi goderti la tua musica preferita, oppure audiolibri e podcast da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali o tramite Bluetooth in tutta la casa.

AirPods PRO 2, con custodia di ricarica

Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. I bassi sono potenti, gli alti sono morbidi e flessibili e risaltano gli strumenti melodiosi; anche i medi sono vivaci, le voci sono piene e trasparenti e ogni suono chiaro e nitido. Gli eccellenti Apple AirPods, con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione), sono i questo momento preciso in offerta su Amazon a soli 117€.

Google Pixel 6a Nuova offerta per il Google Pixel 6a su Amazon, dove viene proposto con caricatore incluso a soli 329 euro. Proprio così: il nuovo smartphone di Big G nel colore Charcoal, con tante importanti feature software e hardware, compreso il chip di sicurezza dedicato Titan M2, lo prendi scontato del 24%. Ma devi fare in fretta, perché l'offerta è limitata nel tempo e nel numero di prodotti ancora in magazzino.

Samsung Galaxy Buds Live

Hai presente gli spettacolari Samsung Galaxy Buds Live? Questi incredibili auricolari top di gamma colore bianco possono essere tuoi oggi con appena 57€, cioè il 66% in meno del loro costo effettivo. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon. Gli auricolari sono progettati per essere sempre sulla frequenza giusta. La loro forma iconica e il design ergonomico senza cuscinetti In-Ear, per non occludere il canale uditivo, insieme alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore, rendono l’esperienza di ascolto unica e comoda per tutta la giornata.

Antenna TV da interni Amazon

La ricezione dei canali televisivi è spesso un fastidio con cui dobbiamo fare i conti. Ma pe fortuna ci sono diverse soluzioni: se cerchi un prodotto super pratico che ti permette di risolvere il problema dell’impianto dell’antenna che non c’è o semplicemente funziona male, puoi procurarti questa antenna da interni con amplificatore di segnale. Su Amazon puoi averla a soli 20€ seguendo questo link. E’ facile da piazzare e questo modello è compatibile con il DVB T2 oltre a costare poco.

Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021)

L’eccezionale smart speaker Echo Show 8 di seconda generazione, nei colori Antracite o Grigio chiaro, col suo grande schermo HD da 8”, l’audio stereo e Alexa, che può aiutarti a gestire in un colpo d’occhio i tuoi impegni quotidiani, è in sconto di ben 55€ su Amazon. Oggi, tutto questo ben di Dio per un appassionato di tecnologia e smart home, può essere tuo a soli 104€, praticamente il 42% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Samsung Galaxy Watch4

Questo è probabilmente lo smartwatch più conosciuto dal pubblico. Certamente risulta tra i più venduti, vuoi per il prezzo spesso invitante, vuoi per le indubbie qualità tecniche, tra le quali spiccano la misurazione della composizione corporea, il monitoraggio dei tuoi passi e la possibilità di gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

Samsung Odyssey G5 (C32G53) 32”

Avere un monitor top da gaming è il sogno di ogni appassionato di videogame, perché migliora nettamente l’esperienza di gioco grazie alle dimensioni, alla risoluzione e alle qualità di immagine dello schermo. Ma la qualità di solito ha un costo abbastanza elevato che allontana una buona fetta di utenza. Ecco perché quando capitano occasionissime come quella di oggi che ti permettono di comprarne uno con soli 279€ sembra un sogno. Se vai su Amazon lo trovi proprio a quel prezzo, parliamo del fantastico Samsung Gaming Odyssey G5 da 27″, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime.

Resident Evil 4 Remake (PS5)

Resident Evil 4 Remake, l’atteso rifacimento dell’originale Resident Evil 4 pubblicato nel 2005 su Game Cune e PlayStation 2, è da oggi disponibile sul mercato. E in questo momento lo trovi a un prezzo super vantaggioso su Amazon, ovverosia appena 60€ per la versione PlayStation 5 con le spese di spedizione gratuite.

