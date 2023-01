Google Chromecast per streaming in FULL HD ad un prezzo BOMBA su Amazon

Smettila di guardare i tuoi film in bassa qualità, con la Google Chromecast di terza generazione potrai finalmente avere un sistema completo per lo streaming che ti garantisce una risoluzione Full HD. Acquistalo ora su Amazon a soli 24,99€ invece di 39,00€.

Si collega alla porta HDMI del display o del ricevitore, e ti consente di eseguire lo streaming di contenuti multimediali dal tuo dispositivo mobile o dal web. Supporta la risoluzione Full HD (1920 x 1080) a 60 Hz.

Il dispositivo Chromecast si connette alla rete domestica tramite Wi-Fi 802.11ac e può essere controllato tramite il tuo dispositivo mobile o vocale con il tuo dispositivo Google Home. Goditi migliaia di app per Android o iPhone e riproduci o metti in pausa direttamente i contenuti dal tuo telefono. Specchia lo schermo del tuo laptop sul display con il tuo browser Chrome. Naviga sul web o visualizza i tuoi file multimediali sul grande schermo. Basta toccare il pulsante “Trasmetti” in qualsiasi app compatibile per trasformare il tuo tablet Android o iOS in un dispositivo di intrattenimento.

Usa la voce per avviare le app compatibili, abbassare e alzare il volume, riavvolgere una puntata e altro ancora. Puoi anche controllare i tuoi dispositivi Nest compatibili tramite la Chromecast e il tuo dispositivo Google Home.

Ecco alcune caratteristiche aggiuntive del prodotto:

Design compatto (può essere posizionato facilmente dietro ad un monitor o TV);

Risoluzione fino a 1080p a 60 Hz;

Supporta Wi-Fi dual-band 802.11ac;

Si collega direttamente al tuo display;

Alimentato da micro-USB;

Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.