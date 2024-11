Google Pixel 7a a quasi metà prezzo: con l'offerta Black Friday risparmi 220€

Vuoi cambiare smartphone? Senza ombra di dubbio ti consigliamo uno degli ultimi arrivati sul mercato ovvero il Google Pixel 7a, oggi disponibile su Amazon a soli 289 euro con un mega sconto Black Friday del 43%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 220 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Google Pixel 7a: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 7a è uno smartphone di ultima generazione in grado di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Questo modello è dotato dell’innovativo processore Google Tensor G2 che è progettato per rendere il dispositivo ancora più efficiente e performativo sotto tutti i punti di vista. Tra l’altro è dotato di vari livelli di sicurezza che aiutano a proteggere le tue informazioni personali, oltre ad avere una VPN di Google One integrata per poter navigare su internet in totale sicurezza.

Un’altra specifica davvero importante è il sistema a doppia fotocamera posteriore con elaborazione avanzata che permette di scattare foto eccezionali con luce scarsa, oltre a correggere le foto sfocate e a rimuovere gli elementi di disturbo.

Non è da meno la batteria adattiva che può durare oltre 24 ore e, addirittura, attivando il risparmio energetico estremo può arrivare fino a 3 giorni così da non abbandonarti mai anche se lo utilizzi in modo intensivo.

