Google Pixel 7a: con l'offerta Amazon risparmi più di 200€

Amazon anticipa il Balck Friday con una mega promozione su uno degli smartphone più ambiti del momento! Parliamo del Google Pixel 7a, oggi disponibile a soli 299 euro con un maxi sconto del 41%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile dell’offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Google Pixel 7a: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 7a è un vero e proprio gioiellino tech che è in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Innanzitutto vanta il potente processore Google Tensor G2 che lo rende più veloce, efficiente e sicuro in qualsiasi occasione: questo vuol dire che potrai effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniere sempre fluida e impeccabile.

Un’altra spedcifica di spicco del dispositivo è la sua batteria adattiva che può durare oltre 24 ore così da non abbandonarti mai anche dopo un utilizzo intensivo. In più, se attivi il risparmio energetico estremo, può arrivare fino a 3 giorni di autonomia mentre con la ricarica veloce basteranno pochi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno.

Questo modello garantisce, inoltre, sempre la massima sicurezza in quanto è dotato di vari livelli di protezione per le tue informazioni personali. Include, anche, la VPN di Google One integrata senza costi aggiuntivi che ti aiuta a proteggere le tue attività online, così puoi navigare su internet in totale sicurezza anche quando ti colleghi da wi-fi pubblici.

Oggi il Google Pixel 7a è disponibile su Amazon a soli 299 euro con un maxi sconto del 41%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 210 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile dell’offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.