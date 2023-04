Google Pixel 7a è qui! Prime immagini del nuovo smartphone di Big G

Non manca ormai molto al lancio del Google Pixel 7A, che verrà annunciato durante il Google I/O 2023 del prossimo 10 maggio. Grazie agli ultimi leak e rumor, sappiamo già molti dettagli sul dispositivo, come le colorazioni e le immagini dal vivo. Tuttavia, grazie a Winfuture, possiamo ora dare un’occhiata ad una serie di render che mostrano lo smartphone in tutto il suo splendore.

Colori e Specifiche tecniche

Le colorazioni del nuovo Google Pixel 7A saranno tre: Cotton, Carbon e Arctic Blue. Alcune fonti sostengono che potrebbe esserci una quarta colorazione esclusiva, disponibile solo nello store online di Google. Questa scelta conferma la volontà di Google di offrire una gamma di colori accattivante e personalizzabile per i suoi clienti.

Il Google Pixel 7A si preannuncia come uno smartphone dalle prestazioni notevoli, nonostante sia di fascia media. Tra le specifiche tecniche spiccano un display OLED da 6,1 pollici FHD+ con refresh rate a 90Hz, 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna. Il dispositivo sarà alimentato dal processore Tensor G2, lo stesso utilizzato nei top di gamma Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Pixel 7A sarà dotato sia del sensore delle impronte digitali integrato nel display, sia del riconoscimento facciale bi-dimensionale. Questa combinazione permetterà agli utenti di sbloccare il dispositivo in modo rapido e sicuro. Inoltre, il leak in questione moltra anche le immagini delle cover originali per il Pixel 7A, che riprenderanno la colorazione del dispositivo.

Il nuovo Google Pixel 7A si preannuncia come uno smartphone di fascia media dalle prestazioni elevate e dal design accattivante, sulla falsa riga del tanto apprezzato e venduto Pixel 6a. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale al Google I/O 2023 per scoprire tutte le novità che Google ha in serbo per il suo ultimo dispositivo.