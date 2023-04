Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro stanno arrivando: tutto quello che sappiamo finora

L’attesa è quasi finita: Google sta per annunciare i nuovi smartphone della sua linea di punta, il Google Pixel 8 e il Google Pixel 8 Pro. Questi dispositivi promettono di offrire un’esperienza Android ancora più avanzata e sofisticata rispetto ai loro predecessori, grazie all’integrazione di tecnologie all’avanguardia e alle ultime innovazioni in termini di design e funzionalità. In questo articolo, vi forniremo un’anteprima dettagliata di tutto ciò che sappiamo finora sui prossimi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, basata sulle ultime indiscrezioni e sui rumor più attendibili.

Design e specifiche tecniche: cosa ci aspetta?

Il Google Pixel 8 e il Pixel 8 Pro dovrebbero mantenere l’inconfondibile design dei predecessori, con alcune modifiche che ne migliorano ulteriormente l’estetica e la comodità d’uso. Entrambi i dispositivi dovrebbero presentare uno schermo AMOLED con bordi leggermente curvi e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per offrire un’esperienza visiva fluida e senza interruzioni.

Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, il Pixel 8 dovrebbe essere dotato di un display da 6,4 pollici, mentre il Pixel 8 Pro potrebbe raggiungere i 6,7 pollici. Entrambi gli smartphone dovrebbero essere protetti da un vetro Gorilla Glass Victus, noto per la sua resistenza a graffi e urti.

Sotto il cofano, il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro dovrebbero essere alimentati dal processore Google Tensor G3, supportato da 8 GB di RAM per il modello base e 12 GB per il modello Pro. Inoltre, si prevede che entrambi i dispositivi offriranno diverse opzioni di archiviazione interna, a partire da 128 GB fino a 256 GB.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Pixel 8 dovrebbe essere dotato di una doppia ottica posteriore, con un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 12 MP. Il Pixel 8 Pro, invece, potrebbe vantare una configurazione a tre fotocamere, aggiungendo un sensore con zoom ottico 3X.

I nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbero inoltre essere dotati di una batteria migliorata rispetto ai modelli precedenti ed entrambi gli smartphone supporteranno la ricarica rapida a 33 W e la ricarica wireless, oltre alla ricarica inversa per alimentare altri dispositivi compatibili.

Disponibilità e prezzi

Con ogni probabilità, l’annuncio ufficiale dei nuovi Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbe avvenire a maggio, in occasione dell’edizione 2023 del Google I/O, a distanza di un anno dall’annuncio dei Pixel 7. Ovviamente, non abbiamo informazioni ufficiali riguardo ai prezzi dei nuovi top di gamma di Big G, ma possiamo facilmente ipotizzare che questi non saranno particolarmente differenti rispetto alle cifre dello scorso anno, ovvero 649€ per la versione base e 899€ per la variante Pro.