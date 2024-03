Google Pixel 8 Pro in doppio SCONTO a tempo LIMITATO è il flagship da comprare

Il Google Pixel 8 Pro è uno degli smartphone più desiderati del momento ,un top di gamma assoluto che tanti ambiscono di possedere. Questo cellulare Android offre infatti una serie di caratteristiche avanzate per gli utenti che cercano un dispositivo di alta qualità, unito a un design elegante e a specifiche tecniche impressionanti.

Un gioiello di tecnologia che in questo momento viene per la prima volta scontato su Amazon e dunque puoi far tuo risparmiando: a 779€ e con le spedizioni gratuite con Prime è un affarone. Questo grazie al doppio sconto del 7% più il coupon di 100€ da spuntare sulla pagina del prodotto.

Google Pixel 8 Pro, lo smartphone TUTTO TOP a prezzo bassissimo

Il Pixel 8 Pro si caratterizza tra le tante cose per una batteria con 24 ore di autonomia, che assicura che il telefono rimanga operativo per un lungo periodo senza la necessità di frequenti ricariche. Questo è particolarmente utile per coloro che utilizzano intensivamente il proprio smartphone durante il giorno.

Il display Super Actua offre colori vividi e dettagli nitidi, fornendo un’esperienza visiva di alta qualità per la visione di contenuti multimediali, la navigazione online e altro ancora. Con uno spazio di archiviazione di 128GB, il Pixel 8 Pro offre ampio spazio per memorizzare foto, video, app e altri dati senza doversi preoccupare di esaurire rapidamente lo spazio disponibile.

Attenzione poi alla fotocamera versatile, nella quale la presenza di un teleobiettivo aggiunge versatilità alla fotocamera del Pixel 8 Pro, consentendo di catturare immagini dettagliate da distanze diverse. Insomma, in conclusione, il Google Pixel 8 Pro è uno smartphone Android di alta qualità con funzionalità avanzate.

Con una fotocamera versatile, una batteria a lunga durata e un display di qualità, questo dispositivo si adatta bene alle esigenze degli utenti più esigenti. Prendilo subito su Amazon a 779€ con lo sconto del 7% più il coupon di 100€ di sconto da spuntare sulla apgina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

