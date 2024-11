Google Pixel 8a: porta a casa lo smartphone dei tuoi sogni risparmiando 150€

Il tuo vecchio smartphone è da sostituire? Allora oggi è sicuramente il tuo giorno fortunato! Al momento è possibile acquistare in super offerta il Google Pixel 8a che trovi su Amazon a soli 399 euro con un mega sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Google Pixel 8a: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Il Google Pixel 8a è uno degli ultimi smartphone lanciati sul mercato ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero stracciato.

È dotato di un display da 128 GB che regala una visualizzazione eccezionale con immagini dai colori brillanti e luminosi. In questo modo potrai godere di un’esperienza sempre cinematografica e sentirti il protagonista di qualsiasi contenuto multimediale, che si tratti di giochi o video in generale.

Allo stesso tempo il sistema delle fotocamere è davvero strepitoso ed, in più, sfrutta una serie di funzionalità dell’IA di Google per poter offrire sempre risultati impeccabili realizzando foto di gruppo perfette o correggendo in un attimo le immagini sfocate.

In più, la modalità Scatto Migliore di Pixel combina le immagini simili per creare un’unica fotografia in cui tutti i soggetti sono venuti bene, mentre con la funzione Foto Nitida di Google Foto in pochi tocchi puoi eliminare sfocature ed elementi di disturbo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.