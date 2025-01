Google Pixel 8a scontatissimo al -30%: ultimi a disposizione su Amazon

Uno degli smartphone più ricercati del momento può essere tuo ad un prezzo stracciato! Parliamo del Google Pixel 8a, oggi disponibile su Amazon a soli 429 euro con un super sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile pagarlo in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Google Pixel 8a: tutte le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 8a è uno smartphone innovativo che vanta specifiche tecniche di alto livello per accontentare anche gli utenti più esigenti.

Il suo processore di ultima generazione garantisce prestazioni sempre eccellenti così da poter effettuare tutto in maniera più fluida che mai. In più ha una RAM da 8 GB ed una memoria intera da 256 GB che offre una spazio enorme per conservare qualsiasi file o contenuto multimediale anche se molto pesante.

Una specifica che fa la differenza è la sua fotocamera che permette di scattare foto e registrare video in 4K sempre impeccabili dai colori vividi e i dettagli minuziosi. Inoltre, grazie all’IA di Google, puoi realizzare foto di gruppo perfette e correggere le immagini sfocate. Allo stesso tempo, sfruttando lo Zoom ad Alta Definizione, è possibile avvicinarti al soggetto senza un teleobiettivo aggiuntivo.

Un’altra funzionalità utilissima è quella del “Filtro Chiamate” che ora può rilevare e bloccare ancora più chiamate indesiderate. Per le altre chiamate, può indicare chi sta chiamando e perché, prima che tu risponda.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.