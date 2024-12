Google Pixel 9: 200€ DI SCONTO IMMEDIATO per poco tempo su Amazon

Sei in cerca del regalo ideale per stupire qualcuno (o, diciamolo, per farti un super regalo)? Il Google Pixel 9 a soli 799€ (ben 200€ in meno dal prezzo di listino!) è qui per portare un tocco di magia tecnologica al Natale!

Elegante, smart e con un tocco di verde matcha che strizza l’occhio al design trendy, questo smartphone non è solo un gadget, ma un compagno di vita.

Perché scegliere il Google Pixel 9: scoprilo

Con la sua fotocamera avanzata, puoi scattare immagini mozzafiato, perfette per immortalare i momenti più belli delle feste. Anche i classici selfie post-cena con la famiglia saranno da incorniciare! La batteria con 24 ore di autonomia ti permette di affrontare le giornate natalizie più impegnative senza preoccuparti del caricabatterie. E grazie al display Actua da 6,3 pollici, ogni immagine e video apparirà nitido e brillante, rendendo perfetto anche il binge-watching delle tue serie preferite.

Con 256 GB di memoria e 12 GB di RAM, il Google Pixel 9 offre tutto lo spazio e la potenza che servono per app, video e documenti, senza mai rallentare. E il suo design unico in verde matcha è l’ideale per chi ama distinguersi con stile. La vera chicca? Oggi su Amazon puoi acquistare il Google Pixel 9 con 200€ di sconto immediato, grazie al 20% di riduzione sul prezzo applicato direttamente al carrello. Una promozione perfetta per un regalo di Natale smart e conveniente.

Non aspettare troppo! Regalati (o regala a chi ami) un Natale tecnologico, trendy e con un tocco di verde matcha. Quest’anno sotto l’albero ci vuole il Google Pixel 9!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.