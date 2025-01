Google Pixel 9 Pro: con la mega offerta Amazon risparmi 200€

Hai bisogno di un nuovo smartphone? Abbiamo quelloo che fa per te ad un prezzo bomba! Si tratta del Google Pixel 9 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 999 euro con un mega sconto del 17%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Google Pixel 9 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 9 Pro è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che permette di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

In primis, vanta un chip Google Tensor G4 rivoluzionario così da poter effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera efficiente e super fluida. Allo stesso tempo la sua batteria è potentissima per garantirti un’autonomia di 24 ore oltre ad avere a disposizone 7 anni di aggiornamenti della sicurezza.

Non è da meno il suo sistema con tripla fotocamera posteriore grazie al quale potrai sbizzarrirti a realizzare foto eccezionali, primi piani ravvicinati e selfie nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Ugualmente è possibile creare video in 4K super stabili da vero e proprio professionista in ogni momento della giornata.

La memoria interna da 256 GB offre uno spazio enorme per poter archiviare qualsiasi tipologia di file. Per finire, dal punto di vista del design questo modello è un vero gioiellino avendo i bordi lucidi e una superficie opaca morbida al tatto.

