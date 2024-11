Google Pixel 9 Pro: lo paghi pochissimo con il codice promo eBay

Hai bisogno di un nuovo smartphone che offre prestazioni eccellenti ma ad un prezzo conveniente? Oggi su eBay puoi acquistare il Google Pixel 9 Pro a soli 837 euro con uno sconto di 40 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida ancora per pochissimi giorni!

Google Pixel 9 Pro: tutte le soecifiche tecniche

Il Google Pixel 9 Pro è un piccolo gioiellino della tecnologia che accontenta le esigenze di qualsiasi tipolpogia di utente sotto tutti i punti di vista.

Parliamo di uno dei migliori smartphone Android sul mercato grazie al suo innovativo processore Nona Core che offre performance eccezionali in ogni settore, permettendo di effettuare qualsiasi operazione in modo più efficiente e fluido che mai.

Questo modello dispone di un grande display da 6.3 pollici con una risoluzione elevatissima ed una visualizzazione eccellente anche sotto la luce diretta del sole. In questo modo potrai godere di immagini sempre brillanti dai colori realistici ed i particolari dettagliati.

Anche le funzionalità offerte da questo smartphone sono veramente tante e all’avanguardia, come il modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet velocissima e sempre stabile in qualsiasi luogo tu sia. Inoltre si contraddistingue per una fotocamera da ben 50 megapixel con cui potrai sbizzarrirti a realizzare foto pazzesche, che si tratti di panoramiche o selfie, e video in 4K super stabili.

Oggi su eBay puoi acquistare il Google Pixel 9 Pro a soli 837 euro con uno sconto di 40 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRNOV24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è valida ancora per pochissimi giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.