Google Pixel 9 Pro XL a 300€ in meno: promo Black Friday in scadenza

È l’ultimo giorno della Settimana del Black Friday e puoi ancora sfruttare dei fantistici sconti su una valanga di prodotti! Se hai bisogno di un nuovo smartphone, prova il Google Pixel 9 Pro XL: oggi è disponibile su Amazon a soli 899 euro con un mega sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Google Pixel 9 Pro XL: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 9 Pro XL è un piccolo gioiellino della tecnologia che oggi puoi acquistare con un super sconto di ben 300 euro.

Si tratta del Pixel più potente di sempre nella sua categoria che ci caratterizza per un formato maxi grazie ad un enorme display Super Actua da 6,8 pollici che garantisce immagini impeccabili con colori brillanti e dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Un’altra caratteristica di spicco è sicuramente il suo sistema con tripla fotocamera posteriore con la quale poter realizzare sempre primi piani ravvicinati, selfie nitidi e panoramiche meravigliose da vero e proprio professionista. Inoltre, vanta il potentissimo chip Google Tensor G4 che ottimizza qualsiasi tipologia di operazione così da svolgere tutto in maniera più fluida ed efficiente che mai.

Per finire, questo modello è dotato di una batteria super estesa che offre un’autonomia di 24 ore con 7 anni di aggiornamenti della sicurezza.

Oggi il Google Pixel 9 Pro XL è disponibile su Amazon a soli 899 euro con un mega sconto Black Friday del 25%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una promozione del genere è davvero irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.