Google Pixel 9: risparmia 150€ con la promo speciale di fine anno

Amazon ha lanciato una super offerta su uno smartphone top di gamma che oggi puoi portare a casa ad un prezzo davvero speciale! Si tratta del Google Pixel 9, al momento disponibile a soli 849 euro con uno sconto maxi del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’occasione del genere è più unica che rara!

Google Pixel 9: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 9 è un piccolo gioiellino tech che riesce ad accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di specifiche tecniche all’avanguardia.

Innanzitutto dispone di un processore potentissimo che offre prestazioni straordinarie così da poter svolgere tutto nella massima fluidità in ogni momento. Inoltre sono garantiti ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza e i rilasci di funzionalità, così da funzionare sempre in modo ottimale anche con il passare del tempo.

Dal punto di vista del design, questo modello è un vero e proprio oggetto di stile in quanto risulta ultra liscio, con bordi curvi e vetro anteriore e posteriore. In più è dotato di un display Actua da 6,3 pollici che è più luminoso che mai e che offre immagini spettacolari con dettagli minuziosi e tonalità brillanti.

Per finire, il dispositivo ha un disco interno con una memoria da 256 GB che permette di archiviare tutti i tuoi file in modo sempre sicuro.

