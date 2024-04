Google Pixel Buds Pro, il prezzo va sempre più giù e lo sconto sale sempre di più! MENO 33 PER CENTO!

Google Pixel Buds Pro sono auticolari True Wireless di fascia alta, dispositivi Premium senza compromessi, il loro costo, certamente non popolare, certifica una qualità a tutto campo superiore rispetto all’offerta sterminata che si trova oggi sul mercato. Stiamo parlando di auricolari d’eccellenza in ogni settore, dal design all’ergonomia, passando ovviamente per la qualità audio e tutte le funzionalità avanzate che ogni auricolare True Wireless deve avere. Per questo motivo il MAXI SCONTO Amazon MENO 33% è davvero eccezionale. Il prezzo di listino fa un balzo all’indietro notevole: da 230 euro ( costo decisamente non popolare come scritto in apertura) possiamo pagare ora Google Pixel Buds Pro 153 euro! Risparmio esagerato, rimangono sul conto ben 77 euro!

Pro in tutto!

Appena tolti dalla loro scatolina a stupire è il loro design: Google Pixel Buds Pro hanno una linea originale, per nulla banale e soprattutto ergonomica, il tutto impreziosito da un peso contenuto che non affatica le orecchie e nello stesso tempo garantisce una presa salda, cosa questa fondamentale quando verranno indossate durante l’attività sportiva.

La qualità audio degli auricolari Google Pixel Buds Pro è, senza mezzi termini, eccezionale. Sono dotati di driver da 11 mm che restituiscono un suono ricco, dettagliato e bilanciato. E poi c’è la cancellazione attiva del rumore, altro punto di forza di questi Google Pixel Buds Pro. Grazie alla tecnologia Silent Seal, gli auricolari si adattano alle orecchie e ottimizzano l’eliminazione di rumori esterni. E per tutti coloro che odiano la sensazione di orecchio tappato Google Pixel Buds Pro sono dotati di sensori che riducono questo spiacevole fastidio.

Oltre alla qualità audio, Google Pixel Buds Pro offrono una serie di funzionalità smart decisamente intelligenti, passateci il gioco di parole. Il controllo del volume adattivo regola automaticamente il livello del volume in base all’ambiente circostante, mentre la funzione di rilevamento dell’orecchio mette in pausa automaticamente la riproduzione quando l’utente toglie un auricolare.

Decisamente ottima anche la durata della batteria: 11 ore di autonomia e fino a 31 ore complete con la custodia! Valori da primi della classe!

