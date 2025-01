Google Pixel Buds Pro: le più innovative al loro prezzo minimo storico (-58%)

Ti presentiamo degli auricolari che ti lasceranno a bocca aperta per le loro specifiche tecniche! Si tratta delle Google Pixel Buds Pro, oggi disponibili su Amazon al loro prezzo minimo storico di 95 euro grazie ad un mega sconto del 58%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Google Pixel Buds Pro: audio coinvolgente e design innovativo

Le Google Pixel Buds Pro sono dotate di altoparlanti con driver da 11 mm personalizzati e di un equalizzatore del volume che permettono di offrirti un suono di alta qualità a qualsiasi volume con alti cristallini e bassi profondi.

Queste cuffie, tra l’altro, sono dotate della funzionalità Silent Seal: la cancellazione attiva del rumore si adatta a te, elimina i suoni provenienti dall’esterno e rende la musica più avvolgente silenziando i rumori ambientali per farti sentire come al centro di un concerto anche anche quando sei nei luoghi più affollati.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto l’accoppiamento avviene in pochi secondi ed, in più, è possibile passare facilmente da un dispositivo compatibile all’altro, così puoi ascoltare musica sul laptop e poi rispondere a una chiamata sul telefono senza alcuna preoccupazione.

Inoltre questo modello permette di chiedere indicazioni stradali a Google, rispondere a SMS o gestire la musica semplicemente con dei comandi vocali: basterà dire Hey Google e il gioco è fatto. Per finire, si contraddistinguono per un design super confortevole, con sensori che riducono la sensazione di orecchio tappato.

Oggi le Google Pixel Buds Pro sono disponibili su Amazon al loro prezzo minimo storico di 95 euro grazie ad un mega sconto del 58%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.