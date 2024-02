Google Pixel Watch 2: super device in super sconto!

Qual è il miglior smartwatch in termini di integrazione con Android? Senza dubbio il Google Pixel Watch 2! Oggi questo fantastico gioiellino è in super sconto Amazon del 9%: costa solo 299,90€ grazie alla promo in corso. Un prodotto da acquistare subito se siete in cerca di un dispositivo affidabile e ben integrato con l’ecosistema di Google. Possiamo definirlo come uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

Stupisce e convince: ecco Google Pixel Watch 2

In un mondo in cui è sempre più importante mantenere il controllo della propria attività fisica considerando che, purtroppo, i lavori dei nostri tempi ci costringono a trascorrere ore ed ore in ufficio, è necessario avere sempre tutto sotto controllo. Per farlo, in moltissimi si affidano a dispositivi utili sia per il fitness che, ovviamente, per rimanere sempre aggiornati su notifiche e chiamate.

Uno dei prodotti perfetti se utilizzate Android sul vostro smartphone è senza dubbio il Google Pixel Watch 2. Si tratta dello smartwatch pensato e prodotto da Google per integrarsi perfettamente con il proprio ecosistema. Il dispositivo non solo integra nativamente moltissime app utili al controllo del fitness e a moltissime altre cose, ma ha accesso alle app pensate apposta per lui presenti sul PlayStore. Pixel Watch 2, grazie ai sensori a bordo, è in grado di effettuare un primo esame ECG. Non mancano inoltre sensori utili a rilevare l’ossigenazione del sangue oltre che, ovviamente, il battito cardiaco. Sono tutte informazioni che al giorno d’oggi sono ormai diventate fondamentali.

Grazie a queste potenzialità, è annoverato tra i migliori device nella sua categoria. Oltre questo, il Google Pixel Watch 2 ha un design davvero molto accattivante: la cassa è rotonda, solida e ben assemblata. I cinturini sono intercambiabili e permettono di adattarsi al proprio stile. Sono disponibili moltissimi accessori ufficiali e non per personalizzare l’esperienza d’uso del device.

La batteria su questa versione è migliorata: garantisce senza tentennamenti una giornata di utilizzo e, in base alle circostanze, si spinge anche oltre.

Acquista subito il Google Pixel Watch 2 in sconto quest’oggi: il prodotto costa solo 299,90€ grazie allo sconto Amazon del 9%. Non te ne pentirai!

