Google Pixel Watch 3: prezzo minimo storico per lo smartwatch top di gamma

Nei tuoi allenamenti quotidiani fatti accompagnare e sostenere dal Google Pixel Watch 3! Questo modello top di gamma di orologio smart oggi è disponibile su Amazon al suo prezzo minimo storico di 361 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Ad un prezzo così basso non si era mai visto prima!

Google Pixel Watch 3: specifiche tecniche e funzionalità

Il Google Pixel Watch 3 è un orologio smart in grado di accompagnarti in tutte le tue attività quotidiane, ottimizzando la routine giornaliera.

Si contraddistingue per lo schermo Actua che consente una visione agevole di dati e statistiche, oltre ad essere due volte più luminoso, più grande del 10% e più reattivo rispetto agli altri modelli simili sul mercato.

Allo stesso tempo, la sua batteria è davvero potente tanto da garantire fino a 24 ore di autonomia con il display sempre attivo, e fino a 36 con la funzionalità di risparmio energetico. In più è dotato di una ricarica più veloce del 20% rispetto a Pixel Watch 2 quindi basteranno pochi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno.

Questo dispositivo è anche un ottimo compagno che ti segue nelle tue attività fisiche, sia in palestra che all’aria aperta: è in grado di creare allenamenti e ricevere consigli in tempo reale, oltre a garantire il monitoraggio avanzato della corsa. Inoltre offre anche il valore di recupero che indica quando allenarsi o riposare in base a riposo, battito cardiaco a riposo e variabilità del battito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.