Google presenta Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ancora più intelligenti: info, disponibilità e PREZZO

Google ha presentato i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, due smartphone pensati per essere alimentati dall’Intelligenza Artificiale, posta “al centro” del prodotto quale cuore pulsante, per offrire un’esperienza utile e personalizzata. Questi dispositivi sono dotati di funzionalità esclusive, supportate dal potente Google Tensor G3, e sono disponibili in vari canali di vendita in Italia.

Google Pixel 8 Pro, il TOP della tecnologia smartphone

Il Google Pixel 8 Pro è il nuovo fiore all’occhiello di Google nel mondo degli smartphone. Elegante, sofisticato e performante, rappresenta la quintessenza dell’innovazione. Con una batteria che garantisce prestazioni per tutta la giornata e la miglior fotocamera mai vista su un Pixel, questo dispositivo è destinato a stupirti.

Potenziato dal Processore Google Tensor G3 : Il cuore di Pixel 8 Pro è il nuovo processore Google Tensor G3, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale di Google per aiutarti a massimizzare la produttività durante tutto il giorno.

: Il cuore di Pixel 8 Pro è il nuovo processore Google Tensor G3, che sfrutta l’Intelligenza Artificiale di Google per aiutarti a massimizzare la produttività durante tutto il giorno. Fotocamera di Livello Professionale : Il sistema di tripla fotocamera posteriore è stato completamente rivoluzionato, con l’inclusione di un teleobiettivo 5x e funzionalità di modifica all’avanguardia. Ogni foto e video catturato sarà semplicemente sbalorditivo.

: Il sistema di tripla fotocamera posteriore è stato completamente rivoluzionato, con l’inclusione di un teleobiettivo 5x e funzionalità di modifica all’avanguardia. Ogni foto e video catturato sarà semplicemente sbalorditivo. Display Super Amoled Ad Alta Risoluzione : Il display da 6,7 pollici offre immagini luminose e nitide, adattandosi intelligentemente tra 1 e 120 Hz per prestazioni reattive e un consumo energetico efficiente.

: Il offre immagini luminose e nitide, adattandosi intelligentemente tra 1 e 120 Hz per prestazioni reattive e un consumo energetico efficiente. Il Primo Pixel con un Termometro Integrato: Per la prima volta, un Pixel include un termometro, consentendoti di controllare rapidamente la temperatura di oggetti come bevande o pentole tramite una semplice scansione con Pixel 8 Pro.

Il Google Pixel 8 Pro è disponibile nei colori azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana, con un prezzo a partire da €1.099. Se cerchi l’eccellenza nella tecnologia smartphone, questo è il dispositivo che fa per te.

Google Pixel 8, al tuo servizio

Il Google Pixel 8 è l’ultima evoluzione dello smartphone che ti assiste in ogni momento. Con fotocamere posteriori migliorate, funzioni di sicurezza efficaci e una batteria a lunga durata, questo dispositivo è progettato per soddisfare le tue esigenze.

Google Tensor G3: Potenza Ineguagliabile : Al cuore del Pixel 8 c’è il nuovo Google Tensor G3 , il chip più potente mai creato per un Pixel. Grazie all’Intelligenza Artificiale di Google, questo smartphone è sempre pronto ad aiutarti in ogni situazione.

: Al cuore del Pixel 8 c’è il nuovo , il chip più potente mai creato per un Pixel. Grazie all’Intelligenza Artificiale di Google, questo smartphone è sempre pronto ad aiutarti in ogni situazione. Fotocamere Straordinarie : Le fotocamere posteriori sono state aggiornate per offrire una qualità delle immagini sorprendente e funzionalità di modifica all’avanguardia. Ogni scatto e video catturato con Pixel 8 è pronto per essere condiviso con il mondo.

: Le fotocamere posteriori sono state aggiornate per offrire una sorprendente e funzionalità di modifica all’avanguardia. Ogni scatto e video catturato con Pixel 8 è pronto per essere condiviso con il mondo. Display Attuale e Scattante : Il display Actua da 6,2 pollici offre colori nitidi e dettagli vividi, con una frequenza di aggiornamento migliorata fino a 120 Hz. Questo garantisce un’esperienza fluida durante la navigazione e il gioco.

: Il display offre colori nitidi e dettagli vividi, con una frequenza di aggiornamento migliorata fino a 120 Hz. Questo garantisce un’esperienza fluida durante la navigazione e il gioco. Design Elegante: Pixel 8 è disponibile in tre affascinanti colori: grigio verde, rosa e nero ossidiana. Ogni sfumatura riflette lo stile e la personalità degli utenti.

Con un prezzo di partenza di soli €799, il Google Pixel 8 è un compagno affidabile per il tuo mondo digitale. Se cerchi un dispositivo che sia sempre pronto ad aiutarti e che offra prestazioni eccezionali, Pixel 8 è la scelta perfetta.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.