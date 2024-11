GoPro HERO13: l'action cam da professionisti in doppio sconto su Amazon (-160€)

L’action camera top di gamma sul mercato oggi è in promozione esclusiva su Amazon in occasione della Settimana del Black Friday! Parliamo ovviamente della GoPro HERO13, al momento disponibile a soli 285 euro grazie ad uno sconto del 16% ed un ulteriore coupon di 94 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un doppio sconto del genere è davvero eccezionale!

GoPro HERO13: funzionalità e modalità di utilizzo

La GoPro HERO13 è l’action camera top di gamma sul mercato che vanta le specifiche tecniche più evolute nel settore.

Innanzitutto garantisce risultati da vero professionista grazie ad una serie di obiettivi HB con rilevamento automatico. Nello specifico, il Mod per obiettivo ultra-grandangolare è l’obiettivo per riprese in soggettiva ideale per scene ricche di azione e paesaggi epici, mentre il Mod per obiettivo macro realizza primi piani con dettagli straordinari.

Inoltre è dotata di filtri a densità neutra che aggiungono la sfocatura del movimento alle riprese e consentono di regolare l’illuminazione delle immagini con risultati professionali. Tra l’altro il dispositivo rileva quando un obiettivo o un filtro è fissato e di conseguenza ne regola automaticamente le impostazioni.

Questo modello dispone anche dello Slo-Mo più lento di sempre: questo vuol dire che avrai la possibilità di registrare clip video con l’azione rallentata fino a 13 volte la velocità normale.

Oggi la GoPro HERO13 è disponibile su Amazon a soli 285 euro grazie ad uno sconto del 16% ed un ulteriore coupon di 94 euro da applicare al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? Un doppio sconto del genere è davvero eccezionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.