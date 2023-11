Gotham è di nuovo nei guai! Aiuta i Knights su PS5 a difenderla approfittando del 38% di sconto!

L’universo del mitico supereroe Batman ha prodotto nei decenni uno sterminato numero di fumetti, film e videogame. Che vedono lui come protagonista in svariate forme, ma anche tanti spin-off dedicati ad altri personaggi. Gotham Knights per PS5 è solo uno dei tantissimi esempi di ciò. Come dici? Non lo conosci? Una ragione in più per approfittare di questa offerta strepitosa! Oggi lo paghi 24,97 euro grazie allo sconto del 38%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Gotham Knights per PS5: la trama

In Gotham Knights per PS5 dovrai indagare su strani avvenimenti che accadono nella città cupa per antonomasia e perennemente preda di pittoreschi malfattori. Il tutto è ambientato successivamente alla scomparsa di Batman ed infatti occorre prendere il ruolo dei cavalieri di Gotham Cappuccio Rosso, Batgirl, Robin e Nightwing. Il gioco può essere giocato interamente in cooperativa con un amico o singolarmente, cambiando personaggio prima di ogni notte da affrontare con varie missioni e attività che troviamo pattugliando la città oltre a delle trame e sotto-trame che si dipanano durante il gioco.

Gli scorci di Gotham che regala sono davvero belli e merita di essere esplorata da cima a fondo anche per trovare diversi collezionabili. Dunque vedrai la città sotto una nuova luce, come non l’hai mai vista nei tantissimi film, fumetti, serie tv o videogame prodotti fino a oggi. Consigliato a tutti, anche agli adulti che vogliono giocarlo insieme ai propri figli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.