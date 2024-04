Grand Theft Auto: The Trilogy in offerta a tempo limitato per PS4 (meno di 20€)

Oggi vogliamo consigliarti una trilogia videoludica semplicemente meravigliosa; se ami i videogame pieni di azione, avventura e libertà, allora non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare Grand Theft Auto: The Trilogy per PlayStation 4. Questo bundle raccoglie tre dei titoli più iconici e rivoluzionari della storia, così potrai avere accesso ad ore e ore di divertimento senza fine ad un prezzo incredibilmente conveniente. Pensa che sarà tuo con soli 19,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Grand Theft Auto: The Trilogy, ecco perché comprarla

Grand Theft Auto: The Trilogy include tre titoli leggendari che hanno definito il genere open-world e hanno influenzato intere generazioni di giocatori. Portai rivivere l’epopea criminale di Liberty City in Grand Theft Auto III, esplorare le strade infide di Vice City negli anni ’80 in Grand Theft Auto: Vice City e immergerti nel mondo crudo e violento di San Andreas in Grand Theft Auto: San Andreas. Tre ambientazioni uniche, tre storie coinvolgenti e innumerevoli possibilità di azione sono pronte per te. Potrai girare per le città a tuo piacimento, compiere missioni, partecipare a attività secondarie o semplicemente causare il caos più assoluto. L’unico limite sarà la tua immaginazione.

Questa è più di una semplice raccolta di giochi; ogni titolo è stato ottimizzato per funzionare al meglio su PlayStation 4, così avrai accesso ad una grafica migliorata, dalle performance ineccepibili e con una serie di miglioramenti che renderanno l’esperienza complessiva ancora più coinvolgente. In poche parole, si tratta di rivivere la nostalgia dei classici con un tocco moderno. Il prezzo di 19,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è semplicemente irresistibile considerando l’enorme quantità di contenuti offerti. Avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’acquisto; cosa aspetti? Corri a prendere questa trilogia adesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.