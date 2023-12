Grand Theft Auto VI (GTA VI) già PRENOTABILE su eBay: corri a BLOCCARLO

Nemmeno il tempo di vedere il trailer ufficiale oggi pomeriggio, che su eBay l’attesissimo Grand Theft Auto VI (GTA VI) è già disponibile alla prenotazione in versione PlayStation 5 al prezzo minimo garantito di 49€ con le spedizioni gratuite. E se è vero che una delle informazioni chiave rivelate dal filmato promozionale è la data di uscita generica fissata per il 2025 è anche vero che i fan sono già in fermento per ciò che promette di essere una delle esperienze di gioco più rivoluzionarie di sempre. Questo significa che rischia di andare già a ruba prima ancora di essere rilasciato, pertanto meglio non farsi trovare impreparati e prenotare la propria copia per tempo. In fondo i mesi passano velocemente.

Grand Theft Auto VI già prenotabile su eBay

D’altronde Grand Theft Auto VI proette di essere favoloso. Secondo alcuni leak trapelati in rete, ad esempio, la mappa del gioco sarà almeno il doppio rispetto a quella del suo predecessore, GTA 5. Ciò include più centri abitativi, almeno un grande lago e varie zone periferiche minori. Inoltre circa il 70% degli edifici sarà visitabile, introducendo un elemento di interattività senza precedenti nel mondo del gaming.

Rockstar ha confermato che Grand Theft Auto VI si svolgerà nello Stato di Leonida, sede delle strade illuminate dai neon di Vice City e oltre, promettendo un’evoluzione più ampia e coinvolgente delle tipiche dinamiche di gioco della serie di Grand Theft Auto.

Sam House, fondatore di Rockstar Games, ha dichiarato: “Grand Theft Auto VI continua i nostri sforzi per spingere i limiti di ciò che è possibile in esperienze open-world molto coinvolgenti e basate sulla trama. Siamo entusiasti di poter condividere questa nuova visione con i giocatori di tutto il mondo.”

Il gioco arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S (la versione PC non è ancora menzionata nel comunicato stampa ufficiale); e se siete interessati alla versione per la console Sony, potete già prenotarla su eBay a questo indirizzo a soli 49€, prezzo minimo garantito. Le spedizioni saranno gratuite.

