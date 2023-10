Halloween si avvicina: 100 stelle glitter a soli 5 euro!

Halloween è ormai una festa radicata anche nel nostro paese ormai da anni. Originariamente una ricorrenza irlandese importata in America dagli immigrati e lì diventato un rito commerciale che ogni anni innesca una vendita straordinaria di gadget e costumi vari ed eventuali. Potresti riempire la tua casa di stelle glitter con soli 5,99 euro con uno sconto dell’8%! Ne otterrai ben 100, di colori diversi.

Stelle glitter Rayher 3023 di Gommapiuma: le caratteristiche

L’offerta imperdibile riguarda un sacchetto contenente ben 100 pezzi di stelle in gomma crepla con effetto brillante glitter. Dalle dimensioni di 2 & 3cm, spessore 2mm, colori misti, autoadesivi. Non dovrai quindi usare colla, hanno un adesivo posteriore che ben si attacca dove vuoi, per un effetto stellato da usare in feste o tante occasioni. Come Halloween, appunto, ma anche Carnevale, Natale, pigiama party, compleanni! Nonché dare un tocco colorito a biglietti di auguri o pacchetti regalo. Il materiale è leggero e morbido. Quanto ai colori abbiamo: rosso, arancione, fucsia, celeste, blu scuro, verde, oro, argento.

Semplice nell’utilizzo: basta sollevare la carta bianca protettiva dal retro ed incollare su una superficie liscia e pulita. Queste stelle sono adatte per essere usate su carta, cartoncino, cartapesta, vetro, metallo, legno e molto altro! L’azienda produttrice è la Rayher, specializzata in prodotti di cancelleria, feste, fai-da-te e modellismo. Nel proprio store vende: carta di ogni tipo, timbri, vernici, prodotti per stampaggio e modellismo, materiali per la creazione di gioielli, articoli per bambini, accessori per il fai da te e decorazioni stagionali o per occasioni speciali. Per un totale di oltre 20mila prodotti offerti.

Dunque, cosa aspetti? Acquista queste splendide e colorite stelle glitter con soli 5,99 euro con uno sconto dell’8%! Ne otterrai ben 100, di colori diversi.

