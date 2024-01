Hard disk esterno Toshiba 2TB a prezzo TOP su Amazon (DISPONIBILITÀ LIMITATA)

Se sei alla ricerca di una soluzione efficace, affidabile e performante per il backup di foto e video, ti suggeriamo di prendere in considerazione l’hard disk esterno Toshiba Canvio. Su Amazon la versione da 2 TB è in sconto di quasi il 30%: 71,40 euro a fronte di un prezzo consigliato di 100 euro. C’è un unico problema: nel momento in cui stiamo scrivendo questo pezzo, ne sono rimasti disponibili soltanto due. Se quindi hai già le idee chiare, il nostro consiglio è di cogliere al volo l’offerta e di aggiungere al carrello subito l’hard disk. Ecco il link all’offerta.

Hard disk esterno Toshiba 2TB in sconto di quasi il 30% su Amazon

Interfaccia USB 3.2 Gen 1 (compatibile con USB 2.0), velocità di trasferimento fino a 5,0 Gbit/s, File System NTFS: questa, in sintesi, la scheda di riepilogo delle caratteristiche chiave del prodotto, che nel modello in offerta presenta uno spazio di archiviazione da 2 TB.

Se hai un Mac, prima di usarlo è necessaria la riformattazione, dal momento che il dispositivo è formattato per le ultime versioni del sistema operativo Windows di Microsoft. Per essere più precisi, occorre la riformattazione se sul tuo Mac è installata una delle seguenti versioni: 11.2, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11.

Uno dei fiori all’occhiello del modello Canvio di Toshiba è proprio la capacità di archiviazione da 2 TB, tale da garantirti la possibilità di inserire tutti i contenuti multimediali che desideri, oltre naturalmente a documenti di lavoro e i file più importanti.

Approfitta subito dell’offerta di Amazon sull’hard disk esterno di Toshiba, così da ottenere uno sconto di quasi 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 100 euro.

