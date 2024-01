Hard disk portatile My Passport UNIVERSALE a soli 129,89€ su Amazon

Non esiste soltanto il passaporto standard, quello con la nostro foto in primo piano, l’impronta digitale e i dati anagrafici. Esiste anche la necessità di un’unità affidabile, che dia quella sicurezza e quella libertà quando si è in viaggio, relativamente ai propri dati. Come My Passport di Western Digital, l’hard disk portatile che sta nel palmo di una mano e garantisce uno spazio di archiviazione tale da poter conservare al sicuro tutti i propri dati al suo interno. Ed è anche universale, dal momento che funziona con PC, Xbox X, Xbox S, PS4 e PS5.

In queste ore su Amazon My Passport è in offerta a 129,89 euro anziché 166,10 euro, grazie al 22% di sconto sul prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

Hard disk portatile My Passport in sconto del 22% su Amazon

Con My Passport si dispone di un software di backup in grado di conservare una copia di tutti i nuovi contenuti creati durante il viaggio, come video, foto, documenti e persi. Gli utenti sono liberi di scegliere come configurarlo, impostando l’ora e la frequenza con cui effettuare il backup dei file più importanti.

Tutto questo con la consapevolezza di poter contare sulla crittografia AES a 256 bit, integrata di base nell’unità di Western Digital, grazie alla quale ogni momento della propria vita digitale è come se fosse in una cassaforte inespugnabile.

Inoltre, il prodotto di Western Digital offre una resistenza agli urti e un’affidabilità nel lungo periodo nettamente superiore rispetto alla concorrenza, con una garanzia di almeno 3 anni.

Cogli al volo l’opportunità offerta da Amazon sull’hard disk portatile My Passport, in modo da risparmiare oltre 35 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

